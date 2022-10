Arend de retour, contre son premier amour

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? C’est ce qu’espère le natif de Messancy, lequel, heureuse coïncidence, va donc, pour son retour, affronter le club de ses débuts. Un club qu’il a quitté en cadets pour rejoindre le Standard et contre lequel il n’a jamais joué en match officiel jusqu’ici. Un club qui l’a également approché durant le dernier mercato. "Mais cela n’a pas vraiment été concret, précise le médian offensif passé par Bleid, Virton ou encore Meix. Juste une première discussion avec Romain Ollé-Nicolle. Mais Sébastien Cognart, qui a été mon équipier à Bleid, a fait pencher la balance. On se connaît bien, je lui avais confié que je voulais reprendre et il a saisi l’occasion quand il a été acquis qu’il deviendrait le T1 d’Ethe."

« Besoin de me défouler »

Si l’on sait pourquoi il a arrêté, on ignorait encore pourquoi il a décidé de reprendre. "Tout simplement parce que ça me manquait, répond celui qui est désormais le papa de deux petits garçons, âgés de 3 ans et demi et 11 mois. Je tournais un peu en rond parfois et je devenais plus nerveux. Il fallait que je me défoule. J’ai commencé à recourir en mars, mais j’avais besoin de faire du sport en groupe, pour voir des gens."

Il a donc repris l’entraînement avec le groupe cassidje en juillet… avant de subir une nouvelle blessure, une déchirure au mollet. "J’espérais qu’après un an de repos, j’allais être débarrassé de ces petits pépins, dit-il, mais peut-être que j’ai repris un peu trop vite. Cette fois cependant, j’ai bien pris le temps de me soigner."

S’il a fait son retour à l’entraînement, il n’a pas encore disputé de rencontre amicale. "Les sensations commencent à revenir, mais n’attendez pas de moi que je joue 90 minutes, prévient-il. Je ne suis pas encore à 100%. Si je suis dans le groupe ce week-end, c’est aussi en raison des absences. J’espère me remettre progressivement dans le bain, apporter d’abord mon aide durant quelques minutes si cela s’avère nécessaire."

Et nul doute que par la suite, sa lucidité et sa capacité à lier le jeu pourront faire le plus grand bien à l’équipe gaumaise.