Yannick Vostes de retour à Virton avec Diest: « Je suis ravi »

Pour ce nouveau défi avec le club champion de Belgique, Yannick Vostes a voulu mettre toutes les chances de son côté en réalisant pas mal de changements dans son quotidien.

"Je suis toujours entraîneur à la fédération flamande mais j’ai pris aussi du temps pour moi afin de me préparer au mieux, explique-t-il. Perte de poids, changement de style de vie, je dois tout mettre en place pour tenir encore quelques années au plus haut niveau et éviter les blessures. Les matches qui vont maintenant s’enchaîner devraient me permettre de voir à quel niveau je me situe. "

Ce vendredi, il n’y aura pas photo entre les deux formations puisqu’on voit mal le trio Platanov, Vostes, Smirnov être mis à mal par la jeune garde virtonaise mais sans pression, pourquoi ne pas assister à un succès individuel de l’un des pongistes virtonais. "Il y a du talent, il faut leur laisser le temps de trouver leur meilleur niveau et aussi d’apprendre à évoluer sans un véritable leader comme c’était le cas auparavant. Mais je ne doute pas de leurs qualités."

Noyaux

Autovitres Virton: Alessi Massart (A16), Benjamin Fruchard (As17), Pierre-Yves Lemaitre (B0).

Diest: Pavel Platanov (As5), Alexey Smirnov (A5), Yannick Vostes (A6).