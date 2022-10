Victoria Poncelet surprise par son énorme performance

C’est à Auderghem, pour le compte de la quatrième journée samedi dernier, que Victoria a réussi une performance qu’aucune joueuse jusqu’à présent n’avait réussi à accomplir: prendre la mesure de Marija Jadresko, première joueuse du club bruxellois, classée B0. De l’avis de nombreuses joueuses qui l’ont affrontée, son niveau est plus proche de la Superdivision que de la D2 nationale, où elle a évolué durant une saison avant d’accéder à la D1 en septembre dernier. Un duel sur lequel revient Victoria. "Je n’imaginais pas du tout que je pourrais m’imposer contre Jadresko, d’autant que je n’avais pas spécialement bien joué mes deux premiers matches et que je venais de perdre en quatre sets contre leur C0, même si elle vaut plus. Je n’avais aucune pression, j’ai été surprise de gagner le premier set. J’ai perdu les deux suivants de manière assez serrée et j’ai senti que j’avais une chance parce qu’elle ne dominait pas totalement la rencontre. Au final, je suis très fière de cette performance mais j’aurais préféré gagner la partie."

Les championnats de Belgique, un objectif

Victoria reconnaît également que son bon début de saison est lié au très bon accueil réservé par ses équipières et l’ensemble des joueuses de Dinez. Enfin, si elle n’est pas certaine de participer aux championnats provinciaux en janvier prochain, qui tomberont pendant sa session d’examens ( NDLR: Victoria poursuit des études de technologue en laboratoire médical), elle compte bien se qualifier pour les championnats de Belgique via les championnats de l’Aile francophone en février prochain et monter B2 en fin de saison.