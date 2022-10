Thomas Meunier blessé au visage

Cachbach, l’une des rares satisfactions Mardi aussi, l’Attertois Mathieu Cachbach aura été l’une des rares satisfactions de Seraing, battu à domicile par le Cercle. Et l’un des seuls à mettre le gardien brugeois à contribution. Timothy Martin était sur le banc, au contraire de Valentin Guillaume. Celui-ci a joué avec l’équipe B dimanche, en D2 ACFF contre Solières (2-1), et il a inscrit un but.

Déom encore écarté C’est à nouveau sans le Chestrolais Jérôme Déom, pas repris, qu’Eupen a pris la mesure d’OHL (4-2).

Clean sheet pour Moris S’il avait un peu pesté d’encaisser tardivement à Ostende dimanche, Anthony Moris, encore une fois très à son affaire, a pu signer une nouvelle clean sheet hier, face à Gand (2-0). Sa troisième en championnat. Invaincue depuis le 11 septembre, toutes compétitions confondues, l’Union reçoit Bruges samedi.

Emond doit patienter Renaud Emond est toujours aux soins du côté du Standard qui se déplaçait à Malines hier. Le Virtonais, qui souffre d’un problème au genou, est encore absent pour un petit temps, dit-on du côté de Sclessin, sans toutefois préciser la durée de son indisponibilité.

Allemagne

Coup de coude Thomas Meunier et Dortmund se sont (difficilement) qualifiés à Hanovre (0-2) en seizièmes de finale de la Coupe d’Allemagne. Titulaire, l’Ardennais a dû quitter le jeu après une heure, victime d’un coup de coude au visage. On ne connaît pas encore la gravité de sa blessure. Il s’est rendu à l’hôpital universitaire d’Hanovre après la partie, pour des examens.

Toujours sans Siquet Même si l’entraîneur Christian Streich a opéré sept changements dans son équipe après la débâcle au Bayern (5-0), Hugo Siquet n’était toujours pas repris dans l’effectif de Fribourg qui s’est imposé après prolongations face à St. Pauli (2-1).

Angleterre

Castagne ce jeudi En Premier League, Leicester reçoit ce jeudi Leeds, un autre mal classé. En cas de succès, les Foxes peuvent revenir à un point de leurs adversaires du jour.

Pays-Bas

Willem II, sans Lesquoy, éliminé Mardi, Willem II a été sorti dès son entrée en lice en Coupe des Pays-Bas par le FC Eindhoven, autre équipe de D2 (1-0). Lesquoy, déjà indisponible le week-end à cause d’un souci aux adducteurs, n’a pas participé à ce match non plus. Ce vendredi, c’est son ancien club, Almere, qui sera en visite à Tilburg.

Grand-Duché

Bientôt le choc en BGL League Dudelange (27 sur 27) et Hesperange continuent de caracoler en tête de BGL Ligue. À tel point que le RCFU, 3e, est déjà renvoyé à 12 points du leader. Le club de la capitale a partagé l’enjeu avec le Progrès de Mayron De Almeida, 5e du classement. L’ex-Virtonais Bojic a inscrit deux des trois buts de Dudelange contre Differdange (3-1) tandis que le Swift, après une demi-heure à sens unique (2-0) s’est fait peur contre Mondorf (4-2). Surtout quand Abdelkadous (ex-Bleid et Virton) a profité d’une erreur d’approximation de Dupire pour égaliser. Mais l’équipe de Carzaniga a finalement émergé 4-2 et reste dans le sillage de Dudelange à l’approche du sommet entre les deux équipes (6 novembre). On notera aussi que Lorenzo Rapaille est entré et a marqué pour Etzella qui s’est incliné 3-1 à Rosport. Un échelon plus bas, Élysée Lecomte a signé un but et deux assists pour Rodange qui a été accroché par Junglister.