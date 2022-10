Le sérieux et l’implication mis par tout le groupe dès le début du championnat portent leurs fruits. On a senti que tout le monde avait haussé son niveau par rapport à l’année dernière. Et retrouver Alex Laurent, cela fait du bien, je ne vais pas le cacher.

Votre équipe est composée d’une véritable bande de potes. Est-ce que c’est cela, la recette du succès ?

Exactement. C’est notre recette secrète. Ce ne fut pas toujours facile, mais avec l’âge, cela se passe de mieux en mieux. Aujourd’hui, je pense que tout le monde attend le vendredi pour se retrouver.

Le niveau de la D3 est-il différent de ce à quoi vous vous attendiez ?

Honnêtement, ayant eu la chance d’avoir déjà joué en D3 (NDLR: avec Sainte-Marie), je ne m’attendais pas à un tel début. Peut-être suis-je un peu trop pessimiste, mais je ne nous voyais pas gérer certaines rencontres de la sorte. Après, au niveau du jeu et de l’expérience, on a encore à apprendre quand je vois l’équipe d’Aubel. Mais, au final, avec nos armes, on rivalise avec n’importe qui.

Le titre, on peut déjà en parler ?

Non, surtout pas. Même si on joue pour tout gagner, on sera sûrement amené à redescendre de notre petit nuage un jour ou l’autre.

D’autres équipes ont refusé de monter par le passé. Comprenez-vous leur décision ?

Je peux les comprendre car, à la base, je n’étais pas forcément favorable à cette montée en D3. Mais je ne voulais pas lâcher l’équipe pour autant. Maintenant, si on arrive à maintenir plusieurs équipes du Sud, ça pourrait être nettement plus sympa. Car on le sait tous, ce sont les déplacements qui effrayent.

Éprouvez-vous plus de plaisir en nationale qu’en P1 ?

À ce niveau, je pense qu’aucun de mes coéquipiers ne dira qu’il se plaisait mieux en P1. Ce n’est plus comparable. Quand tu aimes le jeu, tu aimes la D3. Amis du Sud, on vous attend (rires).

A-t-il fallu changer la manière de jouer en montant ?

Oui, un peu. Même si on insistait sur différents points l’année dernière, il a quand même fallu revoir certaines choses tactiques car nous ne sommes que des promus. L’euphorie aurait pu nous jouer un mauvais tour dès le premier match.

Encore des choses à améliorer dans votre jeu ?

Bien sûr ! Il y a toujours à améliorer car tout évolue. Je peux progresser dans tous les domaines, notamment dans les un contre un. On sent que les Liégeois ont un sacré coup de rein.