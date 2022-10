Oguchi Onyewu: « Ce vendredi soir, nous serons adversaires »

À Virton, qui dit Standard dit forcément Oguchi Onyewu. Le secrétaire général de l’Excelsior a porté le maillot rouche durant quatre saisons et demie et participé à la conquête des deux derniers titres, en 2008 et 2009. Et il a gardé des contacts avec le club de la Cité ardente, notamment avec son ex-équipier Reginal Goreux, désormais directeur du programme élite de l’académie liégeoise. « Je dois beaucoup au Standard, dit l’Américain, et aller là-bas, cela reste un peu spécial, mais ce vendredi soir, nous serons adversaires. Attention, cela ne veut pas dire que je m’y rends avec un sentiment belliqueux, mais simplement que ce qui compte avant tout, c’est la victoire de Virton. »