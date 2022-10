Sans Macoir

Macoir (troisième jaune) et Thorn (double jaune) sont suspendus pour la venue d’Oppagne. Guillaume a trottiné mardi, il restera calme cette semaine car il souffre du tendon. "C’est une inflammation", dit Pol Leemans. Pignon est toujours out.

Freylange

Deux suspendus

Doublement jauni à Ethe, Leoni est suspendu pour aller à Longlier. Idem pour Paquet. Par contre, Hentcho et Vitali effectuent le chemin inverse. Prijot reste indisponible.

Gouvy

Neuf joueurs mardi

Burton rentre de suspension. Mardi, neuf joueurs étaient disponibles pour l’entraînement. "Nous avions des malades, des petits blessés, des gens retenus au boulot. Donc, nous avons mis en place un petit affrontement avec l’équipe B", dit Christophe Bertels. Georis est suspendu. Delvaux et Lambert sont toujours blessés.

Longlier

Tucci va se faire opérer

Mardi soir, Damien Tucci est passé saluer le groupe. Le mentor français devra toutefois passer sur le billard dans le courant de la semaine prochaine après ses petits soucis de santé. Au niveau du noyau, Toussaint, Condemi, Wallens, Lahrach et Hatert restent indisponibles. Steunou est à Montréal cette semaine. Bihina se plaint du pied. Fourny (tendinite rotulienne) est à l’arrêt jusqu’à la fin de l’année. Bernard souffre à nouveau du genou et est à l’arrêt. "J’ai quinze joueurs disponibles pour samedi", dit Antonin Bissot.

Oppagne

RAS

Tout va bien à Oppagne où seul Paquet est blessé.

Sart

Les croisés pour Demarteau ?

Demarteau est allé voir un spécialiste pour son genou à Liège. Selon lui, les logements croisés sont touchés. Le Sartois passera un IRM dans les quinze jours. A. Burton, S. Memeti et Tilkin sont incertains. Rensonnet a repris avec le groupe.

Vaux-Noville

Une seule séance

Un seul entraînement cette semaine pour Vaux vu le déplacement à Chaumont vendredi. Un déplacement que manquera Lejeune, il est suspendu. Plainchamp a repris la course mardi, mais il sera trop juste pour vendredi.

Ethe

Trois suspendus

Neetens, Woillard et Petit sont suspendus pour la réception de Messancy. Breda, blessé aux ischios, sera également indisponible. Maury, Saint-Mard et Arend sont de retour dans le groupe pour ce week-end.

Assenois

Hazée sans doute de retour

Leva en a encore pour deux semaines avec son entorse. G. Poncelet est toujours out et en saura plus cette semaine concernant sa blessure au genou. Winand (tendinite) est toujours out. Njia a repris les entraînements collectifs et Jacob (douleurs musculaires) doit se tester jeudi. F. Martin reprend la course ce jeudi. Hazée a joué en B le week-end dernier et devrait faire son retour dans le groupe A.

Messancy

Toujours pas d’Amiri et Reuter

Monhonval loupera le déplacement à Ethe, il est suspendu. Reuter (cuisse) et Amari (mollet) devraient faire également l’impasse sur la rencontre.

Arlon

Sans Victor Hausman, Lejeune et Rocca

A.François a purgé sa suspension et revient dans le groupe. Dans l’autre sens, V.Hausman, Lejeune et Rocca seront suspendus pour la réception d’Assenois. Pour le reste, le groupe est au complet.

La Roche

Abada et Lambert sur la touche

Abada et Lambert sont toujours sur la touche. Pour le reste, Benjamin Simon peut compter sur l’ensemble de son noyau pour la réception de Gouvy puisque Prévot et Renaud Van Geen reviennent de suspension.

Houffaloise

Mise au point mardi

Une réunion de remise au point s’est déroulée ce mardi soir. Elle fait notamment suite aux résultats décevants de ces dernières semaines. De cette réunion, Aurélien Gomez ne souhaite rien en dévoiler. "À certains moments, de telles réunions sont nécessaires, c’est ce que nous avons fait". Pour la rencontre face au leader sartois, Putz, Baoo, Renquin et Glaude sont sur la touche. Louvins, ennuyé par des soucis de santé, sera aussi absent.

Chaumont

Strepenne et Marotte absents

Déom a repris la course ce mardi. Strepenne (déplacement professionnel) et Marotte (suspendu) sont les seuls absents du groupe pour la réception de Vaux-Noville ce vendredi soir.