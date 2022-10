Bernard, lisez Bernard Lutgen. Ancien coach de Sibret qui était d’ailleurs l’adversaire de Bourcy le week-end dernier mais surtout ancien joueur de Bourcy où il a évolué de nombreuses années. Et malgré des journées déjà bien chargées, Bernard Lutgen n’a pas hésité trop longtemps avant d’accepter de reprendre l’équipe.

"Le club m’a contacté et m’a exposé le projet qui était le sien, explique ce dernier. Je connais évidemment très bien le fonctionnement et l’organisation qui y règne et je sais aussi qu’il y a un groupe de jeunes joueurs qui a du talent. Mais j’ai tout de même demandé quelques jours de réflexion parce que je devais voir si ce poste était compatible avec mon rôle au sein de la commission des jeunes du FC Wiltz."

Finalement, vous l’aurez compris, Bernard Lutgen a donc accepté ce poste et ce quelques jours avant le match de championnat face à Sibret qu’il a donné son premier entraînement. Samedi, Bourcy s’imposait face à Sibret (2-1).

"Oui, c’est un hasard de reprendre face à Sibret que je quittais l’année dernière (NDLR: il y a un an jour pour jour) mais c’est un nouveau cycle et la plupart sont des nouveaux joueurs. Ce que je vais retenir, c’est la façon dont nous avons été chercher ce succès. Les consignes concernant le bloc équipe ont été appliquées et même à dix, pour les dernières minutes, j’ai senti le groupe solidaire. Autant dire que je ne peux me montrer que satisfait de cette première sortie."