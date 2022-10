2. Libin – Neuvillers (2B) Choc entre les deux premiers, entre la meilleure défense de la série (Libin, 6 buts encaissés) et la meilleure attaque de toute la P2 luxembourgeoise (Neuvillers, 28 buts). Les Libinois, deuxièmes à un point avec un match de retard, réaliseront une juteuse opération en cas de victoire puisqu’ils compteront virtuellement cinq points d’avance sur leur adversaire du soir et minimum six sur les autres poursuivants.

3. Halthier – Érezée (2C) Halthier n’a pas eu voix au chapitre le week-end dernier dans le choc contre Nassogne (3-0). Il tentera de se reprendre sur son terrain face à des Canaris qui sortent d’un succès éclatant face à Tenneville (7-0) et qui, ayant déjà abandonné dix unités, ne peuvent se permettre de rentrer bredouilles.

4. Bras – Tellin (3C) Avec sa défaite dimanche dernier à Haut-Fays, Bras a déjà essuyé trois revers dans ce championnat. S’il veut rester dans la course à la montée, il n’a donc plus droit à l’erreur face à des Tellinois qui comptent bien rester dans la roue de Libramont B.

5. Bomal – Champlon (3D) Les deux derniers invaincus de la série se retrouve ce week-end. Les Bomalois et leur attaque mitraillette (37 buts) tenteront de voler le leadership aux Rossoneri, qui n’ont concédé que 5 buts depuis le début de championnat. Champlon reste sur sept victoires de rang, mais Bomal a toujours gagné sur son terrain depuis le début de saison. Les Bomalois sont d’ailleurs invaincus à la maison depuis la visite de… Champlon, le 27 février dernier. Et le 0-5 essuyé ce jour-là leur reste, probablement, en travers de la gorge.