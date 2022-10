Le Marlovanais Hugo Collignon en apprentissage

Marloie n’a pas fait le poids dans le match au sommet qui l’opposait à Waterloo (défaite 14-2). Une équipe bruxelloise qui, il est vrai, aligne tout de même 2 B2 et 2 B6. Pour l’occasion et sachant que les chances de succès étaient minimes, le club a décidé de lancer un de ses jeunes éléments, Hugo Collignon (18 ans) dans le grand bain. "Vu que je suis monté B6 aussi, on avait décidé en fin de saison dernière de me donner ma chance de temps en temps, explique le champion provincial chez les séries C. Ici, vu la configuration de l’équipe de Waterloo, on s’est dit que c’était l’occasion pour moi d’avoir cette expérience face à des joueurs d’un haut niveau. De leur côté, mon papa et Boris Lobet ont été joués dans l’équipe B qui évolue en première provinciale (NDLR: défaite 9 à 7 avec trois succès pour chacun)." À table, Hugo a fait plus que se défendre en réalisant de très belles prestations. Pour preuve, ces deux matches perdus au cinquième set face aux B6 et un set pris face à un des B2. "Et ce qui est étonnant, c’est que j’ai l’impression d’avoir fait mes meilleurs matches face aux B2, explique-t-il. J’espère pouvoir faire mieux face à des équipes moins fortes. " De bon augure pour la suite de la saison et le jeune Marlovanais a reçu une bonne nouvelle puisqu’au lieu d’une pige de temps en temps, il fait désormais partie d’une tournante en tant B6 et il jouera donc plus régulièrement que prévu en régionale.