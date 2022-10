Jérôme Martiny, 8e du Rallye du Maroc, mais accidenté à Honville

Mais Jérôme Martiny s’est malgré tout illustré puisqu’il a pris la 8e place finale. Lors de la dernière étape, le Bertognard a attaqué pour récupérer la 7e place, mais une petite erreur de navigation l’a obligé à se contenter de la suivante. "Nous étions tous proches l’un de l’autre, résume l’intéressé. C’est surtout le troisième jour que j’ai perdu pas mal de temps. Une grosse faute de navigation et là, j’ai pris cher. J’ai bien perdu vingt minutes. Si je ne commets pas cette bêtise, je peux probablement finir parmi les cinq premiers. C’est un peu mon souci. Rouler vite, je sais le faire. Mais quand je dois rouler vite, je ne suis plus trop le roadbook et un peu de déconcentration, cela peut avoir de grosses répercussions. Les minutes défilent vite. Là, j’étais vraiment paumé dans la montagne. J’avais coupé le moteur de ma moto, mais je n’entendais pas un bruit et je ne voyais personne dans les environs. Je me suis senti bien seul et je me demandais comment j’allais pouvoir me sortir de là. J’ai fini par retrouver ma trace, mais j’étais calmé pour tout le reste de la journée. "

Trouver le bon équilibre

Ces dangers qu’il évoque trottent dans la tête du pilote. "Je me pose quelques questions, confie-t-il. Si tout le monde va à fond et que toi, tu prends moins de risque, c’est frustrant. Mais si je continue à en prendre, peut-être qu’à un moment donné, cela ne passera plus. Il faut que je trouve le bon équilibre entre la prise de risque et la sécurité. Mais ce bon équilibre, je le trouverai en roulant. Et je sais que le Dakar sera plus compliqué que l’an dernier, les organisateurs l’ont déjà dit. Plus de kilomètres, plus de dunes et deux jours en plus. Mais j’ai déjà pu me mettre dans le bain au Maroc. Il y a une journée où cela a été très compliqué, j’avais très chaud, j’étais déshydraté à l’arrivée."

Peur pour le futur

Le pilote a également terminé le rallye avec quelques blessures aux mains et un gros état de fatigue. Et à un peu plus de deux mois du départ du Dakar, sa préparation sera perturbée après sa chute ce week-end (lire ci-contre). "Je suis retourné à la salle avant ma chute et je suis un régime alimentaire, conclut-il. Il faudra préparer la moto car elle part déjà à la fin du mois de novembre. Les sponsors ? Cette année, cela ne posera pas de souci. Mais pour le futur, j’ai un peu peur, il faut bien se dire que nous ne sommes qu’au début des problèmes."