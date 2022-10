Environ un mois de repos après sa chute

Jérôme Martiny a chuté lourdement ce week-end à Honville, lors de l’épreuve d’endurance. Il a percuté un arbre et souffre d’un pneumothorax, d’une côte cassée et d’un hématome au poumon. Emmené en clinique, il devait en sortir ce mercredi après un dernier examen de contrôle. « Les douleurs sont moindres, mais c’est ennuyant, confie-t-il. Je suis au repos pour environ quatre semaines, j’essayerai de reprendre le vélo dans une quinzaine de jours. Je comptais accentuer la préparation physique dans les prochains jours, je vais être retardé. Mais je ne suis pas inquiet, il y a encore deux mois et demi avant le Dakar. Je reste optimiste. »