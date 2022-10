Kevin Baquet (Corbion) Ochamps a campé devant son but, il a tout sorti. En compétition, rien de tel qu’un Baquet pour s’accommoder avec un siège adverse.

Défenseurs

Matheo Dufrasne (Givry) En un mois, deux centres qui terminent en lucarne. Si ça le tente, il y a 103 millions à gagner à l’EuroMillions ce vendredi. En cas de jackpot, penser à offrir quelques pièces à Damien Raths si ça peut aider…

Gauthier Mathieu (Vance) Deux coups francs indirects, deux buts d’avant-centre à l’arrivée. Et, malgré sa taille, ce n’était même pas la tête à Mathieu.

Arnaud Georis (Gouvy) Déjà trois buts sur corner. Elle n’est pas zéro, la tête à Nono.

Médians

Raphaël Lecomte (Habay-la-Neuve) Une passe foireuse, une rouge, deux points envolés. On vous l’avait dit qu’Habay avec Lecomte, ce serait encore tout autre chose !

Freddy Ampollini (Bouillon) Deux buts de classe et une large empreinte sur le match. La griffe de Freddy.

J ustin Théâte (Houmart)Un corner direct, un coup franc, un penalty et une remontada à la clé. Rien ne sert de courir, il faut frapper à point. Ce gars doit éclater de rire à chaque fois qu’on publie des stats relatives aux kilomètres parcourus.

Attaquants

Gauthier Toussaint (Vaux-sur-Sûre) Six des neuf buts de Vaux contre Sainte-Ode. La fête de Toussaint avant l’heure. Ou la fête d’Automne, par souci de laïcité.

Chems Khelfi (Libin) Quatre des cinq buts de Libin à Wellin. Quel mec, ce Khelfi !

Dorian Beaujean (Sart) Un petit doublé pour une belle tranche. Sart et Beaujean devant, les autres derrière et… Gros-Jean comme devant.

Lucas Perrang (Sainte-Marie-sur-Semois) Un gros raté devant le but vide à Ethe. Et devant les caméras. Il doit encore regretter que la panne d’éclairage ne soit pas survenue un peu plus tôt.