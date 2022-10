Et en passant trois buts aux Verts, la défense bomaloise gagne aussi une place à ce classement secondaire, pour le plus grand plaisir de Christophe Charneux.

"On parle beaucoup de notre attaque, moi je regarde le classement des défenses, explique le défenseur. À un moment, nous étions septièmes ça me rendait malade. Je veux que Bomal soit au sommet de chaque classement."

Sa dernière saison à 99%

Christophe Charneux est arrivé à Bomal quand le club a été relancé voici trois saisons. Le Liégeois a découvert par la même occasion le football luxembourgeois, puisqu’il n’avait joué que dans sa province, principalement à Beaufays.

"Et si j’avais su que l’ambiance était si bonne et qu’on avait un casier après chaque match, je serais venu plus tôt", plaisante le défenseur. L’objectif présenté par le club lors de son transfert était clair: ne pas s’éterniser en P3.

"Voilà trois saisons que je suis là et nous n’avons pas encore bougé. Je ne vois qu’une issue à cette saison: la montée."

D’autant plus qu’à 32 ans, Christophe Charneux prévoit sérieusement de raccrocher les crampons.

"Je suis sûr à 99% que ce sera ma dernière saison. Je joue au football depuis mes 6 ans et j’ai envie d’essayer d’autres sports et laisser la place aux jeunes. Aussi, ma compagne est cavalière professionnelle et j’ai envie de l’accompagner en compétition. Vu ces conditions, je ne me satisferai pas d’une deuxième place."

Impressionné par la mentalité de Champlon

Pour Christophe Charneux, la grande différence entre le Bomal de l’année passée et celui de cette année, c’est le noyau. Durant l’été, l’effectif bomalois a gagné en quantité et en qualité. "Nous avons plus d’expérience avec les arrivées de gars de la région. Nous étions une somme de petits groupes et maintenant, nous n’en formons qu’un. Et quand on tire tous dans le même sens comme face à Bourdon, ça ne peut qu’aller." Une mentalité qu’il faudra afficher face à Champlon, un point derrière les Rouges.

"C’est l’équipe qui me fait le plus peur, pas tant au niveau du jeu, mais plutôt de leur mentalité. Je m’attends à un gros match dimanche", conclut le vice-capitaine.