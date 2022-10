Bryan Clemens (Vaux-Noville): "J'irai à Chaumont avec le couteau entre les dents"

Les deux formations partagent exactement le même bilan après huit journées: trois victoires, trois défaites et deux partages. La différence réside dans le fait que les Chaumontois marquent et encaissent deux fois moins que les Novillois (8 contre 18 buts marqués ; 8 contre 15 buts encaissés). Mais si Chaumont, en humble promu, peut se satisfaire de ce 11/24, ce n’est évidemment pas le cas de Vaux-Noville, qui n’avait abandonné que douze unités sur les 15 derniers matchs du dernier championnat. "Nous sommes beaucoup trop irréguliers, regrette Bryan Clemens. Contre La Roche, nous avons affiché le niveau d’une équipe de P2, voire de P3. Au moindre coup dur, la mécanique s’enraye, on se crispe, on commence à se crier dessus. Et personne ne semble capable de remettre l’église au milieu du village dans ces moments-là. Il nous manque probablement un patron au cœur du jeu. Dommage car les qualités, nous les avons. C’est ma 5e saison au club et nous n’avons jamais eu un effectif aussi séduisant sur papier."