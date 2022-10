Oui, de 79 places. On sait que plusieurs autres iront en voiture tandis que certains qui étudient à Liège resteront sur place. On peut espérer approcher des 150 Virtonais présents sur place. Certains y vont en famille, avec des enfants. Ils sont contents de se rendre dans un grand stade, même si celui-ci sera forcément un peu vide.

Jusqu’ici, les supporters virtonais se comptaient sur les doigts d’une main en déplacement. Pourquoi celui-là ? Parce qu’il y a beaucoup de fans des Rouches parmi vos supporters ?

Notamment, oui. Et parce qu’avec les horaires de la Pro League, ce n’est pas toujours aisé de se déplacer. On a nos matches à jouer aussi. On envisageait d’organiser un car pour aller à Lommel vendredi prochain, mais c’est impossible. Si pour le Standard, on peut partir à 17 h, Lommel c’est bien plus loin. Il aurait fallu quitter Virton à 15 h – 15 h 30. Donc, pour ceux qui travaillent ou vont à l’école, c’est déjà exclu.

Quand on fait partie des Ultras du Standard et des supporters de Virton, on supporte qui dans ce cas ?

Ce sera Virton. C’est le club de notre ville, qu’on suit depuis tout petit. Et il faut bien admettre qu’il ne s’agit que de l’équipe B des Rouches. C’est moins important que l’équipe fanion.

Et quand Anderlecht B va venir au Faubourg…

Là, on sera encore plus derrière Virton (rires).

« On s’est fait ch… l’an passé »

Pour revenir à la rencontre de ce soir, la victoire est impérative ?

Il est temps de décoller en tout cas, d’empocher ce deuxième succès derrière l’équipe court. On joue contre un adversaire direct, qui ne semble pas au mieux pour l’heure (NDLR: 3 sur 15). C’est le bon moment pour les prendre.

D’autant qu’un garçon comme Cihan Canak, qui jouait encore avec l’équipe espoirs des Rouches il y a quinze jours, ne devrait plus quitter le noyau A désormais…

C’est clair. C’est le propre de ces équipes espoirs. Parfois, vous tombez sur une équipe qui aligne plusieurs joueurs du noyau A (NDLR: comme Anderlecht il y a peu avec Stroeykens, El Hadj ou Sardella), parfois, il y a en a moins. Ce sera le cas cette semaine avec le Standard, à nous d’en profiter.

Vous en pensez quoi de cette équipe virtonaise qui collectionne les partages cette saison ?

Elle nous plaît. Autant, on s’est fait ch… la saison passée, si vous me permettez l’expression, autant c’est agréable désormais. C’est sans comparaison avec l’an dernier. On voit une équipe soudée, avec des qualités. On prend du plaisir à la voir évoluer. Il lui a toutefois manqué ce petit de chance ou plutôt cette volonté d’aller puiser un peu profondément dans ses ressources pour empocher l’un ou l’autre succès supplémentaire. Je songe par exemple aux rencontres contre le RWDM et Bruges. C’est de bon augure en tout cas, mais je le répète, il ne faut plus tarder à empocher les victoires qui vont la rassurer. Sans quoi, la confiance risque de s’envoler et qualité de jeu avec.