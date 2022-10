Sosnowski, ravi de l’évolution des jeunes

2. Son retour au RAF L’entraîneur français est arrivé de Muno, où il a passé ces cinq dernières années. "Malgré les bons résultats, au bout de 5 ans, j’avais fait un peu le tour de la question. Florenville est un club par lequel je suis passé il y a quelques années, en tant que joueur. Je connaissais déjà pas mal de monde et je suis actuellement en formation UEFA B avec deux collègues du staff de l’équipe A. Les infrastructures ont aussi influencé ma décision."

3. Son groupe cette année "C’est un projet de reconstruction avec un groupe de qualité. Je laisse vraiment la place aux jeunes. Je m’aligne toujours en tant que 15e homme. Je ne joue que si c’est nécessaire. Cette équipe B, c’est avant tout un tremplin vers l’équipe A. Pour tout jeune qui pousse la porte de l’équipe A, j’en serai le plus ravi. On essaie de les faire gagner en maturité et en confiance et s’ils arrivent en A, on aura tous réussi notre mission. Je viens dans le même état d’esprit qu’à Muno avec un projet sur le long terme, progressif. On essaie d’abord de valider les bases. Je suis déjà ravi de l’évolution. Nos matchs de préparation n’étaient pas beaux à voir, mais on n’a fait que progresser. Gagner sans jouer un beau football ne m’intéresse pas trop."

4. Encore un gros morceau Après le leader, Florenville accueille Nothomb B, 2e du classement. "Notre avantage, c’est qu’on n’a aucune pression, si ce n’est celle de remonter dans le classement. Dans cette série, selon moi, tout le monde peut battre tout le monde. Chaque semaine, on peut donc s’attendre à des surprises…"