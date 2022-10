Sébastien Magnée : « Petit-Han n’est pas à sa place »

Le coach espère que le point pris sera le détonateur pour la suite de la saison. "C’est un bon point pour la mentalité, même si on aurait pu accrocher les trois unités avec notre attaquant qui perd son duel face au gardien en fin de partie. Toutefois, on va finalement arracher l’égalisation dans les derniers instants, cela prouve le bon état d’esprit. On ne l’a pas volé, ce point."

Changement tactique déjà porteur

Sébastien Magnée a déjà mis sa touche dans l’équipe. "Mon prédécesseur jouait avec trois défenseurs. J’ai changé le système en passant en 4-3-3. Il faut donc remettre tout le système en place. Des joueurs ont changé de position, mais le noyau est large. Et j’ai l’impression que cela a déjà porté ses fruits. Notamment au niveau défensif, car l’équipe avait pris trop de buts. Là, après 75 minutes, c’était encore 0-0. La mise en place est donc bonne."

Petit-Han se tourne déjà vers la suite. "Nous allons affronter Houffaloise et Tenneville, une formation qui n’est pas trop loin et une autre qui vient de prendre une raclée, poursuit le coach. Ce sont des adversaires qui semblent à notre portée. Il faudrait idéalement revenir d’Houffalize avec quelque chose et gagner à domicile contre Tenneville."

Sa place en P2 avec ses jeunes

Celui qu’on a connu comme joueur également à Petit-Han ou encore à Heyd il y a quelque temps croit en la pérennité de ce club en deuxième provinciale. "Ce ne serait que logique de le retrouver longtemps à cet échelon. Il y a un gros potentiel avec de nombreuses équipes d’âge, ce qui n’est pas habituel dans la région. Il faut donc être ambitieux avec ce club."

Il faudra attendre la confirmation lors des prochaines journées pour espérer sortir de la zone rouge. Avec Melreux-Hotton et Roy à quatre points, Houffaloise B et Gouvy B à sept unités, tout reste bien sûr encore possible dans cette compétition.