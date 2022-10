Il est vrai qu’après avoir chaussé mes premiers crampons à Bastogne, je suis parti en formation à Virton. Par après, j’ai joué à Wiltz, à Givry, au Lorrain, une première fois à Martelange, à Montleban, retour à Bastogne, à Winckrange, à Chaumont, à Compogne et enfin me revoilà à Martelange. En réalité, j’essaie de trouver des clubs qui me proposent un beau challenge sportif en fonction de mon niveau. Je ne suis pas spécialement athlétique. Alors, je cherche à jouer dans une équipe où mes qualités peuvent s’exprimer. J’ai une bonne lecture du jeu et elle s’exprime mieux dans une équipe qui essaie de bien jouer au foot.

Vous avez raté les quatre premiers matches du championnat. Vous êtes déjà le meilleur buteur avec trois buts (comme Léo Ferauge), en marquant chaque fois sur des phases arrêtées. Comment expliquez-vous cette réussite ?

Les penalties et les coup-francs ont toujours été ma petite spécialité. Mes coéquipiers me font confiance et me laissent m’occuper de ce secteur. Dimanche à Châtillon, mon coup-franc a surmonté le mur et a été se loger dans la lucarne. Ce but a aidé à revenir à la maison avec le point du match nul, alors que nous étions menés 2-0 et que nous étions frustrés. Comme d’habitude, on a beaucoup d’occasions, mais on ne les concrétise pas. Châtillon a joué sur ses qualités et finalement on est heureux du nul, alors que nous sommes intrinsèquement supérieurs à l’équipe de mon ami Philippe Fostier, avec qui j’ai fait mes classes à Virton.

Martelange est en train de se créer une petite réputation d’équipe agressive. Comment expliquez-vous cette réputation ?

Je ne suis pas d’accord. Il est vrai qu’on est une équipe qui a du caractère, comme en témoignent nos remontadas. On n’est pas du tout du style à baisser les bras. L’agressivité saine fait partie intégrante du foot et c’est cela notre ADN.

L’autre spécificité des Jaune et Rouge est de disposer d’un kop de supporters bruyants qui sont là autant à domicile qu’en déplacement. Aviez-vous connu cela dans vos clubs précédents ?

Non, sauf un peu à Givry. Nous sommes une bande de potes et nous sommes boostés par nos supporters. Cela engendre parfois des coups de gueule sur le terrain, mais c’est toujours dans un esprit positif. Sauf à Habay, où on a pris une claque, nous terminons toutes nos rencontres sur des scores serrés. C’est de bon augure pour la suite, car il ne faut pas oublier que nous venons de P3 et qu’il faut un peu de temps pour s’habituer au niveau de la P2. Je suis franchement optimiste pour la suite de la saison. On doit prendre match après match, garder notre force de caractère et les points qui nous permettront de nous maintenir en P2 suivront naturellement.