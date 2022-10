Oui, ça fait du bien. On savait que c’était un match important, surtout chez nous. On avait des choses à prouver. Quand l’équipe est au complet, on est fort, je trouve.

Offensivement, ça a bien tourné, avec ces 92 points marqués. Votre avis ?

On a fait un gros match, avec six joueurs à plus de 10 points. On a été collectif. C’est ce que le coach attend de nous: moins de dribbles, plus de jeu rapide et de passes. Mais on doit resserrer la défense. On ne marquera pas 90 points à chaque fois. Là, je pense qu’on commence à mieux se connaître et à prendre du plaisir sur le terrain.

D’un point de vue personnel, dans le dernier quart-temps, vous avez enclenché la vitesse supérieure ?

Je ne savais pas que j’avais marqué autant (NDLR: 15 points en 10 minutes). Je me concentrais sur la victoire. Mes shoots, c’est venu comme ça, j’ai senti que je devais shooter, c’est rentré et cela m’a mis en confiance. En plus, il y avait des supporters, une bonne ambiance. C’était génial. Cela booste.

Vous êtes un scoreur ?

Ce n’est pas ma seule qualité, mais c’est une que j’essaie de mettre en avant. J’essaie aussi d’aider les autres à être meilleur.

Content d’être venu à Neufchâteau ?

Oui. Vraiment. C’est l’équipe où je devais aller entre le centre de formation de l’AWBB et mes prochaines équipes. Je savais que j’allais avoir un rôle différent à Neufchâteau, par rapport au Centre, que j’aurais plus de cartes en mains. Et cela me permet d’évoluer en hommes et d’apprendre beaucoup de choses. Notamment à jouer de manière collective. Au Centre, c’est plus de jeu en 1 contre 1. Il y a moins de systèmes.

Vous savez déjà que vous ne resterez pas à Neufchâteau ?

Oui. Cette saison, c’est une transition. La saison prochaine, il y a de fortes chances que je parte en Angleterre. C’est un objectif depuis longtemps. J’ai beaucoup de projets pour ma carrière. Je vais jouer un an dans une Académie, à Derby, pour me préparer et obtenir une bourse universitaire pour aller ensuite aux États-Unis.

Votre ambition ?

Mon objectif, c’est de devenir un joueur professionnel. Mon rêve ? Jouer en NBA. Dans n’importe quelle équipe. Je veux juste y être. Si je n’y arrive pas, je sais qu’il y aura d’autres portes, comme l’Euroligue.

Dans quels secteurs de jeu devez-vous vous améliorer ?

Il faut que je devienne meilleur dans tout. Si jeux atteindre mes objectifs, je dois travailler mon shoot et devenir un joueur le plus complet possible.