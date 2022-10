Habay ouvre le bal des quarts de finale de la Coupe en hébergeant Saint-Hubert

Et en quart, Habay retrouvera Saint-Hubert B. Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison en championnat. Les Borquins s’étaient imposés 58-47. "Mais le match avait lieu à Saint-Hubert, glisse Jonathan Sauvey. Ici, nous avons l’avantage de recevoir. Mais il faudra être intransigeant et faire preuve d’application pendant quarante minutes. Surtout pour ne pas revivre une déconvenue comme celle connue face à Athus voici quelques semaines. Saint-Hubert ? C’est un bon mélange entre de jeunes joueurs et des gars plus expérimentés. Si nous ne faisons pas preuve d’agressivité en défense, nous allons ramasser. La défense, ce sera la clé. Il ne faut pas laisser la possibilité aux jeunes de commencer à shooter. Et j’en profite pour souligner le fair-play de Saint-Hubert qui a accepté de décaler le match à mercredi afin que je puisse être présent."

On le sait, Habay a vécu un début de saison assez agité. Avec notamment une grosse défaite face à Athus à la maison. "Mais il vaut mieux que cela arrive en début de saison que lors des derniers matches de championnat, précise Jonathan Sauvey. Après Athus, nous avons eu une grosse discussion tous ensemble. Samedi dernier, contre Saint-Léger, nous avons livré le match qu’il fallait. Ce n’était pas encore parfait, mais je ne vais pas faire la fine bouche. Dans la mentalité, c’était bon. Et la victoire était là. C’est un bon pas vers la guérison, nous avons retrouvé de l’allant et je sens que nous avons la volonté d’y arriver."

Notons que le gagnant de ce duel rencontrera le gagnant du duel entre Chanetemelle et Rulles. Un duel où les Rullots seront favoris. "Mais je n’enterrerais pas Chantemelle trop vite", glisse Jonathan Sauvey.