Coupe AWBB à Charleroi: la fédé a pris des mesures

L’équipe n’est pas enchantée, mais elle devrait donc effectuer le déplacement.

"La fédé a garanti certaines mesures, qui permettraient que notre arrivée, le match et notre départ se passent dans de bonnes conditions, note le coach Nicolas Sturam. Vu les événements de la saison dernière et ce qui s’est passé lors de notre match à Gembloux en seizièmes de finale (NDLR: des joueurs et des supporters du CEP sont venus pour jouer la carte de l’intimidation), je laisse libre choix à tous mes joueurs de venir ou pas. Si on a un nombre suffisant de joueurs, il faut qu’on soit au moins sept, on ira. Moi, je n’irai pas de gaieté de cœur, mais j’irai si l’effectif veut y aller. " Les deux frangins Bizimana et Deneve, renforts de l’équipe de D2, sont déjà partants…