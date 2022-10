Basket : Florent Bilocq (Arlon) se plaît en régionale

Ensuite, ce troisième quart-temps (6-25), où il n’y avait plus que Nivelles sur le terrain… "Inconsciemment, en menant de 17 points à la mi-temps (48-31), on s’est tous dit que le match était fini, poursuit l’ailier arlonais. On s’est relâché. Il y a eu un gros manque d’envie et d’agressivité en défense. Et on ne produisait plus rien de bon en attaque. Il n’y avait plus de construction, plus de phase. Un trou. "

Les Arlonais ont totalement coincé face à la défense en zone de Nivelles. Notamment parce que le shoot à distance, c’est un gros point faible de l’équipe. Or, les opportunités n’ont pas manqué.

"On ne shoote pas assez, on le sait, relève Florent Bilocq. On refuse les shoots alors qu’on pourrait les prendre. C’est la peur de mal faire, d’aller trop vite, de gâcher une occasion à l’intérieur. On ne devrait pas se poser de questions. Personnellement, je pense que je prends déjà pas mal mes responsabilités. Mais je fais aussi des passes en trop. Je trouve que quelqu’un comme Mathis Van Bemten devrait shooter plus. Il est très fort aux shoots, mais il ne le montre pas assez en match. Aux entraînements, on voit qu’il est capable. "

Nouveau challenge

L’équipe du chef-lieu s’est tout de même ressaisie dans le dernier quart-temps, avec un Bilocq décisif en défense. "Je trouvais que c’était vraiment le moment de tout donner. On a vu qu’il fallait remettre la machine en route. Ils nous ont fait peur. On ne voulait pas gâcher notre première mi-temps. Avec plus d’intensité derrière, ça a mieux tourné devant. On gagne, c’est le principal. Mais on aurait pu mieux faire, oui. "

Un mot sur cette 2e régionale ? "J’aime bien. Ce sont des équipes et des joueurs qu’on ne connaît pas. C’est à chaque fois un nouveau challenge. Physiquement, c’est plus dur qu’en P1. Ça court plus et on prend plus de coups. Le niveau est plus élevé dans tous les secteurs. Mais j’adore. C’est dans ces matches-là qu’on apprend le plus. C’est un niveau qui me convient bien, je trouve. "

Le garçon, qui réussit un bon début de championnat, évolue aussi dans l’équipe B, en P1. "C’est beaucoup plus simple. Je prends les matches comme du bonus, pour le plaisir et pour la confiance en moi. Parfois, c’est compliqué de mettre la même intensité qu’en régionale, parce que le jeu est moins rapide. Mais je dois avoir encore plus d’impact. Je n’ai pas pour objectif de marquer 20 points par match. Si je le voulais, je pourrais. Mais je préfère faire jouer les autres et les faire profiter de mon expérience de la régionale."