La face cachée d’Arnaud De Lie: « Je ne me vois pas encore comme un coureur pro »

Ça va, tout se passe bien. Je vis quand même dans un endroit calme. Quand je me déplace, il y a bien sûr des gens qui me reconnaissent, dans le train par exemple, et me sollicitent pour une photo ou un autographe. Mais ils sont sympas, ne forcent pas les choses, ne commencent pas à me raconter leur vie. Je vis ça très bien.

Et les sollicitations médiatiques ?

Mon équipe gère. En tout cas, pour tout ce qui concerne les demandes des médias nationaux et internationaux. Les médias de la province, que je connais déjà, je gère moi-même.

Vous n’avez pas le sentiment, parfois, d’être dépassé par tout ce qui vous arrive ?

Non. Disons qu’avant le championnat de Belgique, c’était peut-être un peu trop. Parce qu’on avait fait de moi l’un des grands favoris alors que je n’étais qu’un outsider. Mais dans l’ensemble, c’est gérable. On a trouvé un juste milieu. Il n’y a jusqu’ici rien qui ait pu m’épuiser au niveau mental. Je ne le voudrais pas car j’estime que si on peut aborder une course à 90% de ses capacités physiques, il faut toujours être à 100% physiquement.

On vous a déjà entendu vous exprimer en anglais ou en néerlandais. Et vous vous débrouillez plutôt bien. C’est votre sentiment aussi ?

Je vais nuancer quand même. En néerlandais, ça va. J’ai étudié cette langue quatre ans à l’école et on l’utilise beaucoup dans l’équipe. L’oreille s’y fait, forcément. Pour l’anglais, c’est plus compliqué. Je n’en ai fait qu’un an à l’école et il arrive que je m’embrouille un peu. Mais je crois que j’ai déjà bien progressé cette année et on apprécie que je fasse l’effort de m’exprimer dans une langue qui n’est pas la mienne.

Dans vos interviews, il arrive qu’on vous trouve assez cash, voire presque imprudent. Vous n’hésitez pas à le dire, par exemple, si vous jugez que votre équipe aurait pu mieux vous aider. Vous ne craignez pas que ce soit mal perçu ?

Non. En tout cas, dans l’équipe, on ne me l’a jamais reproché et je pense que si mes équipiers cherchent la performance, ils le prennent bien. J’accepte aussi les remarques à mon égard et tout dépend de la façon dont on dit les choses. Quoi qu’il en soit, je préfère dire ce que je pense plutôt que de déclarer une chose un jour et son contraire une semaine plus tard.

Mauvais perdant

En tout cas, quand on vous entend après certaines courses, on devine aisément que vous êtes mauvais perdant…

Et pas seulement sur mon vélo ! Quand il y a de l’enjeu et que je sais que je peux gagner, je digère mal la défaite. Mais c’est surtout à moi-même que j’en veux. Et les défaites me motivent encore plus.

Et ces chutes encourues récemment, qui vous ont sans doute empêché de remporter des bouquets supplémentaires, peuvent-elles être dues à un surcroît de pression ?

Je ne sais pas. La plus spectaculaire, c’était à Dunkerque, dans un sprint massif à 70 à l’heure. Mais cela ne m’a pas empêché de gagner encore six fois par la suite. En fin de saison, il y a eu comme un blocage, je ne sais pas où, mais peut-être que, oui, je me mettais un peu trop de pression. D’un autre côté, j’avais encore envie de courir alors que la saison se terminait. Ma chute à Paris-Tours a réglé le problème (rires).

Qui panique le plus à l’idée de vous voir tomber ?

Difficile à dire. Ma mère je pense, mes grands-mères aussi. La dernière chute, elles ne l’ont pas vue, heureusement (NDLR: il nous montre sa tenue, complètement déchirée, et les écorchures sur tout son corps, qui font froid dans le dos).

Avec cette année vécue à cent à l’heure, ou peut-être un peu moins, vous n’avez pas l’impression d’être passé trop vite dans une vie d’adulte ?

En vrai, je ne me vois pas encore comme un adulte. C’est vrai que la société me perçoit ainsi, qu’on lit des articles sur moi un peu partout et ça fait bizarre. En fait, je crois que je n’ai pas encore réellement capté que je suis un coureur pro. Je vis encore les choses avec un regard d’enfant ou d’adolescent. Si je suis au départ à côté de Michael Matthews, et bien, je me dis: “Waouh, c’est Michael Matthews avec son superbe palmarès.”

Cancellara, van Aert

En parlant d’admiration, vous avez ou aviez des idoles ?

Gilbert, Sagan et Cancellara surtout, pour son style sur le vélo.

Et maintenant, qui vous impressionne au sein du peloton ?

Van Aert, plus que van der Poel encore.

Sprinter à ses côtés à la Bretagne Classic, c’était impressionnant ?

Il a fait le sprint parfait. Il se place bien. En fait, il est toujours bien placé parce qu’il est plus fort que les autres. S’il doit prendre le vent trois secondes pour être bien mis, ça ne l’effraie pas, contrairement à beaucoup d’autres.

Vous ressentez encore le besoin de vous plonger dans cette forme d’adolescence dont vous parliez ?

On ne va pas se voiler la face: il m’arrive de sortir avec mes amis. Pas à la veille d’une course, bien sûr, mais il y a des moments où j’en ai besoin pour me ressourcer, relâcher la pression. Comme je l’ai dit, même si le physique n’est pas au top, le mental doit toujours l’être.