Rulles s’en sort en prolongation

Les Rullots ont sorti une mauvaise prestation et ont eu très chaud, à Chantemelle. « Quand on dit qu’on joue comme on s’entraîne, c’est complètement vrai. Et pour le moment, on s’entraîne comme des chèvres, lance le coach Emeric Heneffe. Je pense que je n’ai jamais coaché un aussi mauvais match de basket en P1. On a attaqué n’importe comment, et sans construction, pendant 35 minutes. On a quand même eu de bons passages de deux ou trois minutes, et surtout, à la fin Maxence Henriot a joué au culot et ça a marché pour nous. En prolongation, dès qu’on a pris le dessus, Chantemelle n’avait plus les ressources. Je félicite les gars pour avoir relevé la tête pendant cette prolongation. Parce que mentalement, c’est difficile à faire. » On l’a compris, le coach rullot ne retient que la victoire. « Il faut changer d’attitude et s’entraîner autrement. Sinon, on ne gagnera rien cette année, ni Coupe, ni play-off, c’est sûr. C’est impossible. »