Orlando Garcia, porte-bonheur des Verts ?

Passage avorté à Virton

Arrivé il y a quelques semaines en Gaume, où il a rejoint sa tante qui réside à Virton, Orlando Garcia espérait initialement intégrer le noyau espoirs de l’Excelsior, mais les difficultés pour officialiser le contrat de ce transfert non européen ont fait capoter l’affaire. Nando Mendoza l’a alors attiré à Ethe où le Colombien, au jeu de tête efficace, espère se faire remarquer. "Je jouais jusque-là dans la seconde équipe d’un club de Cali qui évolue en 2e division, indique ce garçon qui travaille par ailleurs chez le président Delmelle. Le foot ici est plus axé sur une circulation rapide du ballon. Dans mon pays, ça rentrait plus dedans. Mais j’espère m’acclimater et faire mon trou ici. J’aspire à jouer le plus haut possible, mais priorité à Ethe d’abord."