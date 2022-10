L’année pour voir « Gambas » flamber à Saint-Hubert ?

Samedi, Saint-Hubert était mené 0-2 face à Florenville alors qu’il restait une dizaine de minutes à jouer. Autant vous dire que plus grand monde n’aurait misé un euro sur une remontada borquine. Et pourtant, Saint-Hubert y est parvenu. "Moi, j’y croyais encore, explique le pompier borquin. L’an dernier, nous avons déjà connu ce genre de scénario. Face à Wellin et face à Sainte-Ode, nous avions déjà réalisé des remontées pareilles. Nous ne lâchons jamais rien. Et quand nous avons mis le 1-2, je me suis dit que nous allions parvenir à décrocher ce point. Bon, je dois être honnête, c’est quand même un hold-up de notre part. L’arbitre a laissé jouer beaucoup trop de minutes en seconde période. Et le penalty qu’il nous siffle, il peut le siffler, mais alors, il aurait pu en donner un à Florenville au premier acte. Et on peut dire un grand merci à notre portier qui sort une belle claquette sur une reprise de Blandin à 0-2. Je pense que si Florenville met le troisième, nous ne revenons. Bref, je peux comprendre la frustration de notre adversaire à l’issue de la partie. Maintenant, Florenville n’aurait jamais dû se faire rejoindre, cette équipe doit être capable de gérer des matches pareils."

En attendant, malgré la blessure de Chardome, Saint-Hubert a répondu présent. "Mais Pierre, cela reste le meilleur médian de la série, souffle Aurélien Javay. Nous avons su gérer un match sans lui, mais il faudra voir sur la longueur."

Quinzième homme à Awenne, indiscutable à Saint-Hubert

Aligné dans la ligne médiane, Aurélien Javay, plus connu sous le surnom de Gambas, réalise un gros début de saison. Et pourtant, voici quelques années, le médian devait se contenter de miettes à Awenne, dans la deuxième partie de troisième provinciale. "Mais je n’étais pas le joueur que je suis maintenant, précise l’intéressé. À l’époque, quand je montais sur la balance, elle affichait trois chiffres, je ne m’entraînais quasiment pas. Ici, avec le boulot en plus, je fais du sport tous les jours. Et je sens bien la différence. S’il faut continuer à courir comme un fou à la nonantième, cela ne me pose aucun souci. Je sens bien que j’ai le rythme cette saison. Et c’est bien la preuve que le travail paie. Mon surnom ? Oh, cela remonte à mon époque à Awenne (rires). Je jouais cinq ou dix minutes par match à tout casser. Un jour, j’ai tenté une aile de pigeon. Un gars qui était le long du terrain a gueulé que je venais de faire le coup du gambas. Depuis, c’est resté (rires). Et tout le monde me connaît sous ce nom. Parlez d’Aurélien Javay dans la région et les gens vous diront qu’ils ne connaissent pas. Parlez-leur de" Gambas "et là, le lien se fera (rires)."