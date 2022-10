Après un an, Sébastien Mathieu (Assenois) est de retour

Avant cela, Sébastien Mathieu avait quitté le devant de la scène, voici un an, quand il est parti d’Habay-la-Neuve. "J’avais arrêté en septembre. Je suis resté affilié et à la disposition de l’équipe au cas où. Mais Aloïs Reichert n’a pas eu de pépin et n’a manqué aucun match. J’ai arrêté les entraînements et j’allais courir de mon côté. Pourquoi ? Ça ne me convenait plus, c’est tout. J’ai préféré tourner la page et partir." Problème avec l’entraîneur Samuel Petit. Mais pas question de polémiquer. "Parce que toute ma famille est toujours bien présente à Habay-la-Neuve, souligne-t-il. Le stade porte le nom de mon oncle, Émile Mathieu. Je ne veux retenir que les belles années, sous l’ère Jean-Luc Manand. Je préfère ne pas parler d’Habay."

Séba Leva le contacte

C’est son pote et ancien équipier Sébastien Leva qui l’a contacté et lui a parlé d’Assenois. "Je n’aurais pas pu mieux choisir, assure-t-il. Les installations sont toutes neuves et superbes, le président est top, les joueurs et l’ambiance aussi. À Assenois, humainement parlant, j’ai retrouvé mes premières années à Habay. Au départ, j’y allais pour jouer en P2. C’était soit Assenois, soit je ne reprenais pas le foot. Il fallait que je retrouve un club avec des valeurs qui me correspondent à moi personnellement."

Le jeune Hugo Beaufays a fait le boulot depuis le début du championnat, mais à présent, Sébastien Mathieu est donc de retour. "J’ai tout de même encore une petite douleur au genou, mais qui ne m’empêche pas de jouer, précise-t-il. Malgré cette petite gêne, j’étais prêt. Des appréhensions ? Oui, quand même, après autant de temps sans compétition officielle. Les matches amicaux, ce n’est pas la même chose. Mais je me suis senti bien assez vite. Je sentais que la défense était bien avec moi, il y avait une bonne communication. Les sensations étaient là et ça s’est bien passé. Mais au final, on perd deux points. J’avais envie de faire un autre résultat contre Bastogne. Il est trop tôt dans la saison pour tirer des conclusions. Mais il faut gagner contre ses concurrents directs. "

L’objectif, maintenant, c’est d’aider Assenois à se maintenir. "Avec une série homogène comme celle-là, tous les gardiens auront du boulot cette année. Je ne lâcherai rien jusqu’au bout, conclut-il. Actuellement, on a trop de blessés. Il y a cinq, six pions importants sur la touche. Ça fait beaucoup. Mais avec des installations pareilles, le club doit rester en P1. J’ai suivi les sept premiers matches en tant que spectateur. Je trouve que le niveau de la série a baissé. C’est plus haché, il y a moins d’intensité. De façon générale, le spectateur d’aujourd’hui s’embête plus qu’il y a quatre ou cinq ans. "