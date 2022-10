Mais surtout, il a décidé de donner les clés de l’équipe, capitanat et chef d’orchestre, à Arthur Hausman, qui a déployé une activité débordante et qui, en seconde mi-temps, a tenu la baguette avec un brio de maestro.

Pourtant, tout n’a pas été simple pour l’équipe du chef-lieu. Une première demi-heure sans beaucoup de rythme a permis à l’équipe de Messancy de confirmer cette impression de solidité qu’elle dégage depuis le début de la saison. Romain Olle-Nicolle avait confirmé l’excellent Mickaël Negi comme patron de la défense en déplaçant Xavier Boelen à un poste latéral. De l’autre côté, Adrien Reuter qui semblait y faire de plus en plus son trou, s’est blessé à l’entraînement et a dû laisser son poste à un faiblard Henry. Les soucis des arrières latéraux restent d’actualité.

Hoarau, assez virevoltant, a inscrit un joli but, les Zèbres ont eu deux grosses occasions et finalement, ils ont atteint la pause avec un but d’écart qui reflétait assez bien la physionomie de la rencontre.

Arlon passe à la vitesse supérieure

Changement radical en deuxième mi-temps, où l’équipe arlonaise a montré un très beau visage. Incontestablement la meilleure équipe sur le terrain. La circulation du ballon a été accélérée, les duels et les deuxièmes ballons ont été à son avantage. Logiquement, deux beaux buts sont venus offrir une victoire, certes étriquée et tombant tardivement, mais pas du tout illogique.

"C’est une victoire qui fait du bien, lance Gaëtan Rocca. Cette deuxième mi-temps, avec une saine agressivité, est la plus accomplie depuis le début de saison. "

Arlon, après un sérieux passage à vide, retrouve un rang plus en rapport avec ses ambitions et va courir derrière Oppagne et Sart qui sont à son programme des trois prochaines semaines. De son côté, Messancy marque le pas et doit retrouver le chemin de la victoire.

MESSANCY: Poncin 6 ; Henry 4, Negi 7, Caprasse 6, Boelen 6 ; Monhonval 6, Gouman 6 (61’, Charpentier), Delongueville 6 ; Hoarau 7, Perrin 6 (54’, Camarra-Semedo), De Sousa 5 (80’, Guzman-Pineda).

ARLON: H. Collin 6 ; Vazzana 6, Lejeune 7, Moutschen 7, Cachbach 6 ; A. Hausman 7, Hayon 5 (74’, J. Dillenbourg), R. Daoust 5 (46’, Poncelet 6) ; Rocca 5 (78’, Sicaja), V. Hausman 6, Lakaye 6.

Arbitre: G. Moreau.

Assistance: 220.

Note du match: 7.

Cartes jaunes: Lejeune, Boelen, Camara-Semedo, Rocca, Negi, V. Hausman.

Les buts: Hoarau (25’, 1-0), V. Hausman (60’, 1-1), J. Dillenbourg (86’, 1-2).

25’, Hoarau coupe un centre de Perrin et canonne dans le plafond du but de Collin (1-0).

60’, long centre de Vazzana qui trouve la tête de Victor Hausman (1-1).

86’, un excellent centre d’Arthur Hausman trouve Dillenbourg, qui, à peine monté au jeu, récompense la belle seconde mi-temps arlonaise (1-2).