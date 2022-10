Un Leyder encore décisif

Dans cet affrontement où les nombreuses approximations et les initiatives trop frileuses trahissaient un manque de confiance indéniable, les nombreux spectateurs – parmi lesquels les 180 convives du repas d’avant-match – n’ont pas été gâtés. Même si les deux formations s’évertuaient à bien quadriller le terrain dans cette confrontation tactique, on était en effet en droit d’attendre beaucoup mieux sur le plan de la justesse et celui de la créativité eu égard aux qualités intrinsèques de la majorité des acteurs.

Et, forcément, dans un tel contexte, il valait mieux ne pas laisser passer les quelques occasions qui allaient se présenter. Avant d’abuser de services en profondeur improductifs, Ethe a obtenu la première, une double même, sur laquelle Lapraille s’est bien interposé (tir d’Aubois, reprise de Joachim), puis c’est Freylange qui a été le plus menaçant jusqu’au repos. Par N’Diaye d’abord, contré par un bon retour de Woillard, maladroit sur un bon centre d’Huberty, puis peut-être bien accroché fautivement dans la surface tandis qu’il s’apprêtait à déclencher son tir. Par Zervakis ensuite qui filait seul, mais se heurtait à un Leyder autoritaire.

Double exclusion

La seconde période, marquée par l’exclusion de Leoni puis celle de Neetens, par l’effacement progressif de N’Diaye, bien muselé par le solide Garcia (entré à la place de Breda, vite blessé), et par des imprécisions de plus en plus évidentes, n’allait véritablement s’emballer qu’après le but de Collin, bien servi pour le coup par un Aubois qui venait pourtant d’enchaîner plusieurs services ratés.

Dans l’ultime quart d’heure, Huberty ne pouvait cadrer sa reprise, Joachim manquait une énorme balle de break après un coup franc d’Aubois repoussé par Lapraille, Gomez secouait le filet latéral puis Woillard accrochait Huberty à l’entrée de la surface et offrait ainsi à Warlomont une superbe opportunité de sortir du creux dans lequel il se trouve pour l’heure. Mais le Soulier d’or 2019, comme le Gouvion Lemma une semaine plus tôt, ne pouvait prendre la mesure de l’ancien portier de l’Excelsior Virton. Ethe empoche ainsi un court mais précieux succès qui le ramène à la mi-tableau tandis que Freylange s’enfonce un peu plus en bas de classement, à 14 longueurs déjà du surprenant leader sartois ! Qui l’eût cru ?

ETHE: Leyder 8 ; Breda (20’, Garcia 7), Lenoir 6, Woillard 5, Petit 6 ; Neetens 4, Reichling 6, Coopmans 4 (78’, Masson), Collin 6, Joachim 4, Aubois 5.

FREYLANGE: Lapraille 6 ; Déom 6, Gengler 6, Gomes 6, T. Dechamps 6 (46’, Warlomont 5) ; Verger 7, Paquet 5, Leoni 4 ; Zervakis 5 (85’, Mendes), Huberty 6, N’Diaye 5.

Arbitre: L. Dams. Assistance: 280.

Cartes jaunes: Garcia, Woillard, Petit, Paquet.

Cartes rouges: Leoni (56’, 2 CJ), Neetens (70’, 2CJ).

But: Collin (74’, 1-0).

Note du match: 4.

42’, après une erreur de Woillard, Zervakis file seul, mais Leyder remporte son face-à-face.

56’, Leoni, déjà averti, est puni d’une 2e jaune pour une évidente simulation dans la surface.

70’, Neetens commet une faute et écope à son tour d’une 2e carte jaune.

74’, Aubois sert Collin qui frappe en force entre les jambes de Lapraille (1-0).

87’, Woillard accroche Huberty à l’entrée de la surface ; le penalty tiré par Warlomont est détourné par Leyder.