Sur les corners, gare au Georis !

Petit conseil aux entraîneurs de P1: cessez de coller vos chiens de garde aux basques de François Burton, Yoan Devillet ou Robin Gillard sur les phases arrêtées. C’est Arnaud Georis qu’il faut marquer en priorité ! "Je pense que mon gabarit joue en ma faveur, sourit l’intéressé. Quand on me voit monter sur un corner ou sur un coup franc, avec mon corps tout frêle, je ne fais peur à personne. J’échappe donc au marquage et comme j’ai un assez bon timing, je me retrouve souvent au bon endroit au bon moment. D’ailleurs, quand il s’apprête à tirer une phase arrêtée, je crois que William Delvaux regarde toujours où je me trouve."

Son coup de casque dominical a rapporté trois nouvelles unités à Gouvy, qui reste sur un brillant 13 sur 15. "Alors que leur coach leur demandait de jouer au sol, les Longolards ont abusé de longs ballons, avance Arnaud Georis. Tout profit pour Yoan (Devillet) , Robin (Gillard) et moi, qui avons du répondant dans le jeu aérien."

Les seuls à avoir battu Sart

Gouvy recolle à deux points de la deuxième place. Redevient-il de facto le candidat au titre qu’il était avant ce championnat ? Les Orangés restent, certes, à six longueurs du leader sartois, mais ne l’ont-ils pas giflé 3-0 sans discussion ? "Nous ne comptons que six points de retard sur le premier, c’est vrai, mais nous n’avons, aussi, que six points d’avance sur l’avant-dernier, La Roche, que nous affronterons ce dimanche. Ce sera un match très important, prévient le frère cadet de la pongiste Alison Georis. J’ai l’impression que deux wagons vont finir par se séparer dans ce championnat et il faudra accrocher le bon. Notre 0/9 initial n’est pas oublié. On n’est à l’abri de rien dans cette série. Il peut y avoir jusqu’à quatre descendants en D3. S’ils sont tous de la province, il y aura sept descendants en P1. La moitié de la série. Alors, certes, c’est un scénario apocalyptique, mais qui peut certifier aujourd’hui qu’il ne se réalisera pas ? Restons prudents."

« Arlon, le plus beau jeu »

L’équipe qui lui a laissé la meilleure impression jusqu’ici ? "Dans le jeu, Arlon, dit-il. C’est une très belle équipe et nous l’avons battue grâce à notre réalisme. Ils avaient de quoi être frustrés."

Tout Gouvion qu’il est, Arnaud Georis n’est pas malade en voyant le rival sartois en tête de la P1. "Une surprise ? Oui, si je me fie à ce qu’ils ont montré contre nous. Non, si on regarde la qualité de leur effectif. Des techniciens devant, des Ardennais derrière, cela donne un assez bon mélange."

Freiné par une tendinite puis une déchirure aux adducteurs la saison dernière, Arnaud Georis n’a joué que 724 minutes en D3. Il ne meurt cependant pas d’envie d’y retourner: "D3, P1, P2… Pour moi, peu importe, tant que je joue au foot avec mes potes, je suis content." L’esprit gouvion dans toute sa splendeur.