Je ne prête pas trop attention à ce genre de choses. À 34 ans, je sais quand j’ai fait un bon match ou quand je suis passé à travers.

Cette moyenne de 7 sur 10 correspond à votre analyse personnelle ?

Je pense avoir été assez régulier, oui. J’ai été un peu moins bon à La Roche, dans un contexte particulier. Je me suis fait tacler cinq fois par-derrière alors que je joue défenseur central… En dix-sept ans de carrière, je n’avais jamais joué un match aussi pénible, sauf peut-être le tout premier. Je n’ai pris aucun plaisir. Tu sentais à tout moment que tu pouvais recevoir un coup. Vraiment une drôle de mentalité. Avec des gars comme Prévot, Dubois, ils ont pourtant des gars qui savent jouer au foot…

Mais pour en revenir à votre question, je me moque un peu des distinctions personnelles. Le seul classement qui m’importe, c’est celui de P1. Et là, nous ne sommes pas bien puisque nous partageons l’avant-dernière place avec La Roche.

Mais vous ne comptez jamais que quatre longueurs de retard sur le 6e…

C’est vrai. Notre départ, à l’image du premier match face à Freylange, était assez encourageant. Mais samedi à Chaumont, nous avons touché le fond mentalement. Nous savions que c’était un match important. Notre adversaire se retrouve à dix, à 0-0, et on parvient à perdre le match. On n’a même pas réussi à leur mettre la pression en fin de rencontre.

Comment l’expliquez-vous ?

Pas d’envie, pas d’âme dans l’équipe. J’en ai parlé avec des membres du comité après le match, ils ont vu la même chose que moi. Si on ne mouille pas le maillot, si on ne se fait pas mal et si on ne respecte pas les consignes du coach, on retournera en P2 en fin de saison.

L’envie et l’enthousiasme étaient pourtant les principales qualités de Houffalize la saison passée, non ? L’absence de victoires (une seule jusqu’ici) pèse sur le moral des troupes ?

Oui, c’était notre force. Ce n’est pas un hasard si on prend autant de buts sur phases arrêtées. On ne ressent pas l’envie d’être le premier sur le ballon. J’ai aussi l’impression que, devant, on préfère réaliser un beau geste plutôt que marquer un but. Les deux gamins qui évoluent en attaque à Chaumont (NDLR, Marthus et Noppe), je les veux bien. Et leur numéro 13 aussi (NDLR, Mathys Vieuxtemps). Le gamin a 17 ans et il s’est baladé dans le milieu. On sent qu’il a faim. Chez nous, j’ai l’impression que certains garçons sont déjà contents d’être en P1. Je pense, aussi, qu’il nous manque un leader au cœur du jeu.

Peu de joueurs, dans vos rangs, avaient connu la P1 avant cette saison. N’y a-t-il pas une part de stress ?

Je ne pense pas. Le club ne met aucune pression. Je ressens davantage de la suffisance que du stress. L’an passé, ceux qui entraient en cours de match se battaient comme des lions. Aujourd’hui, il y en a toujours l’un ou l’autre qui râle.

Et c’est Sart, le leader, au menu du prochain match…

J’ai regardé les images de leur victoire à Oppagne. On sent que les mecs mouillent le maillot, qu’ils sont sur une bonne vague. Peut-être vont-ils se relâcher un peu, maintenant qu’ils ont décroché la première tranche. Mais on pense chaque semaine qu’ils vont finir par faiblir et chaque semaine, ils gagnent à nouveau. J’ai l’impression de nous revoir la saison passée en 2C. Tout le monde se demandait quand Houffalize allait flancher et, finalement, nous sommes allés au bout. Mais je suis content pour les Sartois. Leur première place prouve que l’argent ne fait pas tout.

Des joueurs vous ont tapé dans l’œil, durant ce premier tiers de championnat ?

En plus des petits jeunes de Chaumont, je citerais Léoni (Freylange) et Jérôme Jadot (Oppagne). Ce dernier a joué un peu dans ma zone, contre nous, et c’est agréable de se frotter à un garçon de cette qualité.