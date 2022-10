Sart a pris 16 points de plus que Freylange, La Roche et Ethe en 2022

Chaque semaine, on pense que Sart va rentrer dans le rang. Et chaque semaine, les Spirous repoussent l’échéance. Mais aussi surprenante soit-elle, leur première place n’est assurément pas le fruit de la chance. Car avant d’entamer ce championnat tambour battant, les hommes de Quentin Faymonville avaient déjà terminé le précédent exercice sur une bonne note. Sart est tout simplement la deuxième meilleure équipe de P1 en 2022. Depuis le 1er janvier, les Nordistes ont engrangé 38 points sur 60, n’essuyant que quatre revers en 20 rencontres. Dans la série, parmi les sept autres équipes qui figuraient déjà en P1 la saison dernière, seul Vaux-Noville a fait mieux (40/60). Sur l’année civile, les Sartois font donc mieux que Longlier (36/60), Arlon (33/60) ou encore Bastogne (27/60). Les trois pires équipes de 2022, pour l’heure, sont Freylange, Ethe et La Roche. Ces trois équipes n’ont récolté que 22 unités sur leurs vingt dernières rencontres de P1.