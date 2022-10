Pénurie d'arbitres dans la province: 310 en 2005, seulement 123 aujourd'hui!

Ces propos sont ceux que tenait Jean-Marie Mottet, alors président de la Commission provinciale d’arbitrage, en… 2001. Deux décennies après ce tirage de sonnette d’alarme, la situation est loin de s’être améliorée. Au contraire, elle a nettement empiré. De 310 arbitres dans la province en 2005, on est passé à 231 en 2010 et à 123 désormais. Et la courbe est loin de s’infléchir.

Ce week-end, pour la première fois, certaines rencontres de 1re provinciale se sont déroulées sans assistant, quand il n’y avait pas une bonne âme, extérieure au cadre arbitral luxembourgeois, pour faire le nombre. En P2 et P3, il n’y avait aucun arbitre désigné pour sept des 58 rencontres au menu (12 ans plus tôt, seuls 12 matches de P3 s’étaient déroulés sans arbitre… sur l’ensemble de la saison). En dames et chez les jeunes, c’est encore bien plus net et en réserves, c’est quasiment un événement lorsqu’un arbitre officiel dirige une rencontre.

Comment inverser la tendance ? Personne n’a la solution, si tant est qu’il y en ait une. Dans les autres provinces, les difficultés sont semblables. En basket aussi.

Bien sûr, il y a des choses à améliorer en haut lieu, là où Éric Romain, responsable arbitrage à l’ACFF, ne fait pas l’unanimité. Plus que l’organisation ou le recrutement, ce sont la communication, la valorisation des arbitres, certaines contraintes imposées et les rapports arbitrage – clubs qui doivent être revus.

Mais la principale explication à cette réduction significative du corps arbitral est cette évolution progressive et néfaste vers une "société du tout est permis" où les arbitres, comme d’autres (policiers, politiciens, profs et on en passe) sont devenus les cibles privilégiées des censeurs 2.0.

Du masochisme

Là où, quelques décennies plus tôt, il fallait qu’un arbitre soit à côté de ses pompes pour avoir droit aux critiques des joueurs, entraîneurs et/ou supporters, désormais, on a ce sentiment dérangeant que le directeur de jeu (ou ses assistants) peut servir d’exutoire à quiconque ceinture ou foule une pelouse. La moindre erreur, ou prétendue telle, déclenche son flot d’injures gratuites sans que personne ou presque y trouve à redire. Telle la plèbe des réseaux sociaux, nombre de spectateurs ou acteurs des matches de football franchissent ainsi sans vergogne les limites de la bienséance, tolérant moins facilement un coup de sifflet erroné qu’un contrôle bancal ou une passe approximative d’un de leurs favoris, même quand celui-ci vient gratter 800 € par mois dans la tirelire du club.

Et on ne parle même pas de ces coaches ou joueurs qui, à l’heure d’expliquer un revers, auront souvent un petit mot pour l’arbitrage plutôt que pour un choix tactique foireux ou une grossière erreur d’alignement.

Chez ceux, de plus en plus rares, qui se lancent dans l’arbitrage, le problème est plus crucial encore. Malmenés, sermonnés par des parents titulaires d’un bac + 5 en football appliqué et intolérants face au manque d’expérience, les jeunes arbitres sont plus enclins à jeter l’éponge qu’à persévérer. "J’avais fait une formation en un jour il y a quelques années, confie un ex-arbitre. Nous étions une trentaine, je crois qu’il n’en reste que deux ou trois encore en fonction."

Le constat est implacable. Et chez ceux qui exercent encore, le découragement est palpable. "Désormais, il faut être un peu masochiste pour diriger un match, confient plusieurs arbitres que nous avons interrogés. Quand on voit la mentalité de certains, on a juste envie d’arrêter. Se faire insulter pour 20 ou 30 €, ça n’en vaut pas la peine."