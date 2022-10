Les Chestrolais à nouveau battus de peu

Comme prévu, Neufchâteau était privé de Simon Hissette, et Waregem de son Américain J’Nathan Bullock.

C’est dans le premier quart-temps que les Ardennais perdent le match (15-10, 26-18). Dans le deuxième acte, emmené par un excellent Mathis Bizimana, Neufchâteau prend les commandes un court instant (36-37). Mais Waregem réagit, par Moussa Sissoko (20 points, 16 rebonds), qui va poser de gros problèmes au BCCA dans la raquette et en dehors, et les Chestrolais feront ensuite la course derrière: 51-44 au repos. Neufchâteau n’est pas loin (68-64 à la 30’) et sera dangereux jusqu’au bout, mais ne pourra prendre l’ascendant: 78-73, 92-88 score final.

« Chaque semaine, on ne démérite pas »

"Il y a un moment crucial à la fin. Il doit rester une quinzaine de secondes à jouer, raconte Marc Hawley. On est mené de trois points et on veut récupérer le ballon. Une faute n’est pas sifflée, puis on nous siffle une intentionnelle. Mais je n’ai pas à me plaindre de l’arbitrage dans l’ensemble. On était un peu moins bon qu’eux aux shoots. Chapeau à Waregem."

C’est la troisième défaite des Chestrolais, qui répondent chaque fois présent, mais qui échouent de peu.

"On a montré une très belle combativité, un très bon engagement, conclut Marc Hawley. Chaque semaine, on ne démérite pas. À chaque fois, quand on quitte la salle, on nous félicite. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut transformer ces courtes défaites en victoires. Il faut que tout le monde soit au top au même moment. Ce n’est pas facile, avec dix joueurs. "

Samedi prochain, de retour au hall des Tanneries, les Ardennais disputeront un match capital face au Spirou B.