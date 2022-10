Ce week-end, l’Égyptien a rebondi et a parfaitement rempli son contrat à l’occasion de l’important match pour le maintien face à l’EBS, en remportant ses deux rencontres face aux B0 locaux. "On sait que Karim a parfois du mal à élever son niveau de jeu face à des joueurs de série A, mais qu’il est solide face à des B0 et notamment ceux de l’EBS, et il l’a encore prouvé lors de cette rencontre, analyse son coéquipier, Pierre-Yves Lemaître. Même s’il s’impose les deux fois au cinquième set, dans le jeu, il a toujours été devant ses adversaires. Dans la rencontre pour la victoire à 2-3 pour nous, on a senti qu’il était un peu plus nerveux et l’EBS avait changé de joueur en dernière minute en alignant Herbert. Cela n’a pas empêché Karim de s’imposer à nouveau dans le dernier set."

Lemaître a répondu à l’attente

Cette victoire, les Gaumais la doivent aussi à la première titularisation de ce même Pierre-Yves Lemaître. Le transfuge estival n’avait jusqu’alors évolué qu’avec l’équipe de Nationale 2 et en l’absence du Français Benjamin Fruchard, retenu pour une compétition dans son pays, l’ancien joueur de Tiège a montré qu’on pouvait compter sur lui lors de ce type de rencontre. "Pourtant, je perds les deux premiers sets sur 3 et 4 points face à Boris (Dobbelstein), même si je vois ce que j’ai à faire tactiquement, dit-il. Je vais même sauver une balle de match au quatrième set, avant de m’imposer à la belle (11-9). Une rencontre que j’aurais perdue avec Tiège, mais qu’ici j’ai gagnée en me battant pour prouver au club de Virton qu’il a eu raison de me faire confiance. "

Vendredi prochain, pour la venue en terre gaumaise du champion de Belgique, Diest, Pierre-Yves Lemaître aura l’occasion d’évoluer pour la première fois dans l’équipe de base.