Brica évacué en ambulance, Toussaint auteur d’un sextuplé

Salm 0 – Halthier B 0

"Dans ce derby engagé, on aurait pu rentrer avec un ou deux buts d’avance à la mi-temps, estime Jérôme Mulders, le coach salmien. En deuxième période, on a eu la possession, sans pour autant se montrer dangereux. Halthier a même failli nous surprendre sur une de ses rares occasions alors qu’on a sans doute été privé d’un penalty flagrant selon moi. Dans l’ensemble, je pense qu’on méritait les trois points."

Witry 1 – Montleban 1

Après un penalty raté par Montleban, les locaux prennent l’avantage en première période grâce à une réalisation de Loïc Georges sur coup franc (1-0). Mais les changements de Vincent Caprasse, le coach de Montleban, allaient s’avérer payants. À la pause, il montait au jeu au même titre que Raphaël Lockman et ce dernier n’allait attendre que dix minutes avant de remettre les deux équipes à égalité (1-1). "Malgré un penalty non sifflé en fin de match, le score est logique", estime Dimitri Gatez, le coach local.

Tavigny 3 – Vaux-Noville B 1

"On prend le match en main directement et on fait 1-0 par Baikrich, détaille Johnny Vandendijck, le coach de Tavigny. On se laisse un peu aller et Vaux rentre dans la partie mais on double notre avance sur un penalty transformé par Dufrasne." À 10 minutes de la fin, sur une erreur défensive, Vaux revient dans le match par Doucet (2-1). Vaux pousse et en reconversion offensive, Gueibe va tuer le match (3-1).

Vaux-sur-Sûre 9 – Sainte-Ode B 0

Le coach du leader avait décidé de faire tourner son noyau, cela ne l’a pas empêché d’atomiser une équipe qui n’a pu opposer que son courage. Gauthier Toussaint s’est taillé la part du lion en réalisant un sextuplé, L. Detaille (2) et N. Oger complétant l’addition (9-0).

Lierneux 4 – Sart B 0

Belle réaction de Lierneux après sa lourde défaite face à Vaux-sur-Sûre. Pourtant, les locaux ont dû patienter près d’une mi-temps avant de trouver l’ouverture via Bastin (1-0). Sart reste à portée de fusil jusqu’au dernier quart d’heure puis les joueurs de Benoît Bosman vont s’effondrer et encaisser trois buts via le même Bastin à deux reprises et Barry (4-0). À noter qu’après le deuxième but lierneusien, Christophe Minet, le coach local, a été exclu pour un deuxième carton jaune.

Givry B 0 – Compogne 1

Du monde et de l’engagement dans ce derby communal où Givry prend les choses en main durant un quart d’heure avant une suite de première mi-temps fermée. Même scénario à la reprise. Dominique sort un ou deux arrêts pour garder Compogne dans la rencontre. Le tournant du match arrive à cinq minutes de la fin, quand Adrien Demuynck est accroché par Deglim, le gardien local. Debout transforme le penalty (0-1). Viendra aussi l’exclusion directe de Vaguet (Givry) en fin de rencontre. "Il faut reconnaître que le ballon tourne pour nous en ce moment et les tournants de match sont souvent en notre faveur comme ici où l’on ne méritait pas plus la victoire que Givry", commentait Daniel Lapraille, le président de Compogne.

Bovigny 3 – Cobreville 1 (match arrêté)

Le score indiquait 3 à 1 en faveur de Bovigny lorsque l’arbitre de la rencontre, Joseph Grooten, a sifflé les trois coups finaux. On jouait alors la 47e minute et les buts locaux avaient été inscrits par Clause, Lemaire et Brica. Ce dernier s’est alors démis l’épaule et il a dû être évacué en ambulance. Mais l’intervention a pris du temps et comme les trente minutes réglementaires étaient passées, l’arbitre a arrêté la rencontre.