Bomal prend la tête devant trois dauphins

Odeigne 1 – Heyd 6

Odeigne, qui a perdu deux joueurs sur blessure, manque son premier acte et est mené de trois buts à la pause, la faute à Boclinville (2) et Petitjean (0-3). Les joueurs locaux tiennent mieux jusqu’à l’auto-but de Heine à vingt minutes du terme (0-4). M. Kimus réduit l’écart sur penalty (1-4), mais Schols et Wellens, venus du banc, donnent au marquoir sa forme définitive (1-6).

Oppagne B 3 – Vecmont 3

Vecmont est passé par toutes les couleurs au Pas-Bayard. Mené deux fois, rapidement par Harzimont (1-0) et sur un coup franc de Delatte (2-1), Vecmont tient le partage à la pause grâce à Maboge et B. Broecks (2-2). Les Rouges prennent même l’avantage quand Techy intercepte la passe trop courte de Wansart (2-3). Mais le défenseur oppagnois donne tout pour se racheter et est à la réception d’une phase arrêtée dans les dernières secondes (3-3).

Mormont B 0 – Rendeux 3

Troisième dauphin, Rendeux empoche une quatrième victoire consécutive. Les Bleus mettent pourtant un bon quart d’heure à entrer dans la partie et sont malmenés. Le but d’ouverture de Mathieu fait figure de déclic (0-1). L'expérience des hommes de Peter Borsu, illustrée par un doublé d’Ivaldi en deuxième mi-temps, leur a permis de prendre le dessus (0-3).

Champlon 4 – Bande 0

Bomal et Champlon restent invaincus. Les Rossoneri reviennent à la hauteur de Bourdon, à un point de Bomal, mais avec une journée de moins. L’affaire était pliée dès le premier acte grâce à Ravaux, Pierret (2) et Moxhet (4-0). Le mentor local, Pascal Leboutte, a fait ses quatre changements à la pause pour que chacun profite du terrain.

Roy B 2 – Harre-Manhay B 4

Duel de Closon entre Roland, T2 roligri, et Daniel, coach manhaydois. Et c’est ce dernier qui prend l’avantage avec une première mi-temps prise en main par ses hommes et ponctuée par San Filippo et Marechal (0-2). "Roy a réduit l’écart sur penalty et nous avons commencé, comme souvent, à paniquer, constate l’entraîneur vainqueur (1-2) . Les deux buts suivants de Hagelstein et Marechal nous ont libérés (1-4)." Faa, auteur du premier but local, réduira l’écart (2-4).

Houmart 4 – Nassogne B 3

Nassogne B menait 0-2 grâce à Pereira et Pierre et pensait bien se diriger vers ses premiers points, mais Theate claque un corner direct avant la pause (1-2). Batter refait toutefois le break dès la reprise (1-3). Malgré leur avantage, les Verts vont craquer et essuyer une remontada. Theate, sur penalty puis coup franc, s’offre un triplé, puis Flores plantera le pion de la victoire sur une balle en profondeur (4-3).