Athus confirme, Bouillon gagne au Stabulois

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Athus. Après s’être imposé à Bouillon voici neuf jours, le groupe de Dorel Stefan a remis le couvert dans sa salle. La victime ? Eupen, qui n’a pu faire illusion que dans le troisième set, finalement remporté 23-25 par les Germanophones. Pour le reste, Athus, décidément en pleine forme, a fait le boulot. « Nous avons bien démarré nos sets avec des services qui ont directement mis Eupen en difficulté, confie Thomas Cassart. Nous avons très bien appliqué les consignes, notamment dans le premier set. La victoire est totalement méritée. Nous aurions même pu gagner sans concéder de set, mais dans la troisième manche, au moment de finir, nous avons eu un peu de stress, avec quelques fautes et des relances moins précises. Mais pour le reste, notre jeu devient de plus en plus solide. »