34 € par match: trop mal payés, nos arbitres?

Ces propos sont ceux de Lionel Dams, arbitre bien connu dans notre province. "L’arbitre est l’acteur qui prend les décisions les plus importantes sur un terrain et c’est, souvent, celui qui est le moins bien payé, ajoute-t-il. Sans parler des insultes qu’il faut essuyer tous les week-ends. Il y a vingt ans, il y avait un ou deux excités le long de la touche. Désormais, bon nombre de supporteurs s’y mettent, animés par un sentiment d’impunité."

Ce week-end, Lionel Dams a dirigé deux rencontres: Nassogne – Halthier, choc de P2C, samedi soir, puis Ethe – Freylange dimanche après-midi en P1. "Ceux qui sont toujours là aujourd’hui le font par passion, dit-il. On se sent utile, mais trop peu valorisé. Quand je me suis lancé dans l’arbitrage il y a vingt ans, Jean-Marie Mottet, le président de la CPA, tirait déjà le signal d’alarme. La situation n’a fait que s’aggraver. Les gens ne veulent plus de contraintes. Ce que je peux comprendre. Ma femme m’a encore demandé, ce dimanche, quel intérêt j’avais à aller arbitrer tous les week-ends: ‘‘C’est mal payé, tu te fais insulter et tu te prives de ta famille pendant des heures’’. Difficile de lui donner tort."

Les suspendus au sifflet

Le constat est implacable, mais pas neuf. Comment y remédier ? "Le BRA, le CP, les clubs, la presse, tout le monde a un rôle à jouer, estime Lionel Dams. Il faut trouver des solutions. Demander à un même arbitre de diriger deux ou trois matchs sur un week-end n’est pas la meilleure. J’ai parcouru 19 km sur l’ensemble des deux matchs ce week-end. Ce lundi matin, j’étais cassé. Physiquement, mentalement, c’est éprouvant. Vous connaissez beaucoup de joueurs qui accepteraient d’enchaîner deux fois 90 minutes en moins de 24 h sans rechigner ? C’est pourtant la réalité pour beaucoup d’entre nous. Des solutions ? Le club liégeois d’Elsaute a développé une idée intéressante: les joueurs suspendus doivent aller arbitrer un match de jeunes. Je ne sais pas si cela peut faire naître des vocations, mais peut-être se montreront-ils plus respectueux vis-à-vis des arbitres par la suite. Je sais qu’il existe aussi une amende pour les clubs qui ne comptent aucun arbitre parmi leurs affiliés. Mais peut-être faudrait-il encore durcir les mesures ? Lors des désignations, les clubs qui ne font pas l’effort de recruter des arbitres pourraient passer après les autres. Il me semble aussi que, dans certaines fédérations, un club ne peut pas monter s’il n’a pas d’arbitre affilié. Il y a des pistes à creuser."