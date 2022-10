La joie des Verts au coup de sifflet final de l’excellent Michel Collin faisait plaisir à voir. Ce nouveau succès probant face à une formation d’Oppagne encore invaincue jusque-là est un fameux pied de nez à ceux qui considéraient les Spirous comme un oiseau pour le chat au moment d’entamer la compétition. "C’est sans doute surprenant, mais ce n’est pas non plus volé, estime Amory Prince tout heureux d’avoir rentré une nouvelle clean sheet, nous avons battu plusieurs équipes du haut de classement (NDLR: Oppagne et Chaumont en fait, les autres formations battues par les Sartois se trouvant actuellement dans la 2e moitié de classement). J’étais moi-même inquiet au moment d’entamer la saison, mais personne n’aime être rabaissé comme nous l’avons été. On savoure et on peut voir la suite de façon plus sereine."

Doublé de Beaujean

Petite surprise au coup d’envoi, Valère Lamy avait décidé de poster Jérôme Jadot aux avant-postes. C’est d’ailleurs lui qui s’octroie la première possibilité: parti dans le dos de la défense, il pèche dans le dernier geste. L’aîné des frères Jadot hérite d’une nouvelle occasion, mais croise trop son envoi. Sart se montrera nettement plus réaliste. Sur ce qui sera pratiquement leur seule occasion de la première période, les Spirous prendront l’avantage par le biais de Dorian Beaujean.

Le second acte verra l’équipe locale occuper plus qu’à son tour le camp adverse, mais une nouvelle fois, un manque de réalisme sera fatal aux hommes de Valère Lamy. "Nous étions supérieurs au niveau possession, mais nous ne sommes pas parvenus à cadrer, regrette celui-ci. Il y a eu trop de nonchalance et de déchet technique. Je savais que si nous étions menés au score, ce serait très difficile et cela s’est vérifié. De son côté, Sart a fait preuve d’un caractère exceptionnel."

Un formidable esprit de groupe qui a vu les Verts se battre comme des lions sur tous les ballons. Leurs rapides reconversions offensives ont également fait mal à la défense locale. C’est d’ailleurs sur l’une d’elles que Dorian Beaujean, encore lui, a scellé le score en fin de partie.

OPPAGNE: Asly 6, Dropsy 5, Polis 7, R. Bonjean 5, Cornélis 6 (79’, Camara) ; Borrey 5 (46’, Fiacre 6), Raskin 5, M. Bonjean 6 (46’, Dandoy 6), Guillaume 6 (61’, Lopange 5); Jo. Jadot 5, Jé. Jadot 6.

SART: Prince 6, Tilkin 8, Bodson 6, A. Burton 6, Skoba 6 ; Jacquet 7 (88’, Barbette), L. Burton 7 (46’, Vissers 6), Mehmeti 6, Memeti 6 (65’, Boulangé), ; Murtezi 7, Beaujean 7.

Arbitre: M. Collin.

Assistance: 200.

Cartes jaunes: Dropsy, Jé. Jadot, Mehmeti.

Note du match: 6.

Buts: Beaujean (27’, 0-1 ; 85’, 0-2).

27’, Murtezi offre le cuir à Beaujean dont l’envoi trouve le coin du but (0-1).

85’, Murtezi dévie de la tête vers Beaujean qui se joue du gardien et d’un défenseur avant de déposer dans le but (0-2).