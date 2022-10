Neufchâteau domine Ottignies dans le choc

Neufchâteau 79 Ottignies 69

Cinq sur cinq pour Neufchâteau qui s’isole en tête. Face à une équipe qui n’avait pas encore perdu, les Chestrolaises ont mené pendant plus de 39 minutes, Ottignies ne passant devant qu’en tout début de match (3-4). Mais grâce au duo Jacquemin-Henket, Neufchâteau prend les devants: 9-4. Denève ajuste à distance (18-11). Jacquemin suit le mouvement: 26-15. Dans le deuxième quart-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup (32-24) avant que Neufchâteau n’accélère. Les filles de Thomas Célant jouent bien, jouent juste et l’écart se creuse: 41-27 par Jacquemin et 46-33 au repos après un dernier panier de Henket. Les Chestrolaises redémarrent par un 5-0 avant de gérer toute la seconde période. Ottignies ne lâchera rien, mais les Brabançonnes ne sauront jamais passer sous la barre des dix points: 61-45, 66-52, 77-67 (39’) et 79-69.

Alleur 43 – Rulles 49

Menées en début de match (10-2), les filles de Mathieu Fivet ont bien réagi pour passer à 26-30 au repos. "Nous avons mal débuté, avec pas mal de pertes de balle, dit Mathieu Fivet. U ne fois que les filles sont rentrées dans le match, nous avons mieux défendu et nous avons su mettre du rythme, notamment grâce à Violette Bernard. " Devant au second acte, Rulles voit Alleur recoller à 39-39 (35’) avant qu’une bombe de Dumay et un panier de Hutlet ne redonnent de l’air: 39-44. "Nous avons ensuite bien géré, en mettant nos lancers."

Régionale II

Ciney B 58 – Libramont 51

Troisième défaite de rang pour Libramont qui n’avance plus. Face à Ciney, les Libramontoises ont dominé la majeure partie des échanges. Après un début équilibré (14-12), Libramont passe devant grâce notamment au duo Eischen-Bouillon: 25-26 au repos. Les Libramontoises creusent l’écart dans les dix minutes suivantes: 38-42. Libramont est toujours devant jusqu’à deux minutes de la fin. Eischen et Bouillon à cinq fautes, Libramont est dans les cordes. Ciney en profite, marque ses lancers et s’impose 58-51. "Cela ne reflète pas le match, dit Logan Draux. Vandesteene nous a vraiment embêtés."

Courcelles 78 – Arlon 54

Pas de deuxième succès pour Arlon qui a livré un match satisfaisant. "Courcelles est simplement plus for t", constate Serge François. Durant tout le premier acte, Arlon défend bien, empêchant notamment Patelli (2 points) de s’exprimer. "Le problème était offensif, avec énormément de ratés", regrette Serge François. Menées 33-22 à la pause, les Arlonaises recommencent mal. Courcelles en profite. "Nous sommes revenus à dix points et puis, Courcelles, qui joue très physique, a creusé l’écart. C’était meilleur offensivement après le repos, mais moins bon de l’autre côté du terrain", termine Serge François.