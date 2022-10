Bercheux, sans Gravé, Villalba et où Strepenne, l’habituel portier titulaire, a dû dépanner dans le jeu, était invaincu à la maison ; Paliseul, lui, n’avait pas encore gagné à l’extérieur. Les deux séries ont pris fin ce samedi soir. "Mais nous offrons des cadeaux à l’adversaire", peste Didier Gourmet. Devant grâce à un but d’Arthur Poncelet, Paliseul, où le père de Tommy Le Mangouero va reprendre le coaching, profite d’une grosse erreur défensive pour faire le break. Sur un ballon en retrait, Barthélémy prend le ballon entre ses mains. Coup franc pour Paliseul. Le Mangouero place au fond (0-2). Si Merche, sur un penalty transformé en deux temps, remet directement Bercheux dans le match, Paliseul va profiter des largesses défensives pour tuer le match grâce à Ar. Poncelet et Le Mangouero (1-4). Une victoire qui permet à Paliseul de se replacer dans le haut, tandis que Bercheux reste calé à huit unités.

Ochamps 1 – Corbion 1

Si Corbion avait pris seize buts en trois déplacements, samedi soir, les Corbelots, pourtant déforcés, ont su fermer la boutique. Devant au quart d’heure, grâce à un but de Gonzague, Corbion a longtemps cru créer la surprise de la journée, bien aidé par un Baquet en état de grâce entre ses perches. Mais Ochamps, où les frères Jourdan débutaient sur le banc, a finalement arraché un point après un auto-but de Chaidron. "Deux points de perdus, peste Sébastien Ricci. Nous étions dans le camp de Corbion pendant 89 minutes, mais nous manquons d’efficacité. Notre pourcentage de concrétisation par rapport à nos occasions est trop faible."

St-Hubert 2 – Florenville 2

Les Florentins ne risquent pas d’inviter Jean-Luc Guillaume à leur prochain souper. En refusant un penalty pourtant évident après un accrochage de Demarlier sur Brunson à 0-1, en en accordant un autre assez léger aux Borquins et en laissant sept minutes d’arrêt de jeu, l’homme en noir a provoqué la colère des hommes de Morgan Matz. "Même Saint-Hubert est venu s’excuser après le match, dit Morgan Matz. Après une remarque d’un de nos supporters, l’arbitre a lâché qu’il allait encore ajouter une minute supplémentaire. Attention qu’on ne peut pas tout remettre sur l’arbitre car nous aurions dû mieux gérer, mais à la 80’, tu ne penses pas que tu vas encore jouer vingt minutes."

Florenville pensait pourtant avoir fait le plus dur en menant 0-2 grâce à des roses de Collette et C. Blandin. Mais Saint-Hubert, où Brasseur remplaçait Batter (malade) entre les perches, est revenu dans le match dans le final grâce à un penalty transformé par Claude (1-2). Les Borquins arracheront finalement le point grâce à Marchal, au bon endroit pour mettre fin à un cafouillage consécutif à un coup franc de Claude dans les dernières secondes.

Sainte-Ode 2 – Orgeo 1

Un succès important pour Sainte-Ode qui prend ses distances avec le bas de tableau, tandis que les Orgeotois manquent l’occasion de prendre la troisième place. Bien organisée, la troupe de Raphaël Bozet ouvre le score au premier acte grâce à Francis, auteur d’un superbe lob. Au retour des vestiaires, Orgeo hérite d’un penalty. Coppine s’élance, mais Francis détourne. Dans la foulée, devant un public bruyant et nombreux, Clément envoie dans la lucarne (2-0). Le but de Pierson dans le final ne changera rien: 2-1.

Wellin 1 – Libin 5

Une semaine avant la venue de Neuvillers, Libin a fait le boulot face à une équipe de Wellin qui a eu le mérite de ne pas fermer le jeu. Les Libinois ont pu compter sur un Chems Khelfi en état de grâce. L’ancien joueur de Poupehan a planté quatre buts: deux par mi-temps. Le dernier buteur de Libin ? Vanderheyden, d’une superbe frappe dans la lucarne. Pour Wellin, la rose a été signée Brihaye alors que le marquoir indiquait déjà 0-5. Notons que Mays et Zappala, menacés d’une suspension, n’ont pas pris la troisième jaune. "Nous serons donc au complet pour recevoir Neuvillers, glisse Fabrice Debiais. Nous avons livré un match sérieux, mais le score aurait pu être plus lourd."

Rossignol 4 – Grandvoir 2

Si Grandvoir espérait décaler la rencontre au vendredi, histoire de fêter le mariage de Jean-Hubert Gérard samedi jusqu’aux aurores, les Cerfs ont dû se déplacer à Rossignol ce dimanche. Et ils se sont pris les pieds dans le tapis. Guillaume, après une belle remise de A. Foury, ouvre le score. Gofflot réplique, mais G. Foury trompe Forget (2-1). Juste avant la pause, Gofflot égalise (2-2). "Vu nos absents, nous aurions peut-être dû nous contenter du point et fermer la boutique ", dit Benjamin Decamps. Les Cerfs ne l’ont pas fait et Rossignol, qui vient de réaliser un 6/6 en a profité grâce à deux roses de G. Foury (4-2). "Nous savions que Grandvoir était un peu décimé derrière, donc nous avons mis la pression", termine Julien Guillaume.

Neuvillers 7 – Les Bulles 0

Promenade de santé pour Neuvillers qui n’a pas dû forcer son talent. Après une faute sur Nicolas dans le rectangle non-sifflée, Neuvillers passe devant. Murego frappe. Au petit rectangle, et probablement en position hors-jeu, Nicolas dévie (1-0). Neuvillers fait le break dans la foulée quand, sur une balle en cloche, Gauchet, de la tête, devance Lambert (2-0). Sur corner, Déom se charge du troisième but. Lambert sort ensuite un penalty de Nicolas, mais doit s’incliner sur une reprise de Putman (4-0). Après le repos, Putman canonne dans la lucarne avant que Degros ne s’offre un doublé.