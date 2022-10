Marloie impérial dans les derbies

En s’éteignant à deux reprises, une première fois à 19 h 55, une deuxième fois à 20 h 15 alors que le match allait enfin commencer, l’éclairage a donné quelques sueurs froides à Frédéric Jacquemart. "C’est toujours indépendant de la volonté de tout le monde, mais c’est quand même stressant et rageant, glissait le coach. À huit minutes près, ce match, nous le perdons. Je n’espérais plus qu’une chose, que l’équipe B ait vite terminé son match pour fermer les phares." Si Frédéric Jacquemart s’est donc rongé les ongles avant le match, durant les nonante minutes, le mentor marlovanais a pu profiter sereinement de la prestation de ses joueurs. Si l’entame de match a été relativement partagée, et que Gasparoto a obligé Jaa à un arrêt cinq étoiles en envoyant un missile vers la lucarne, Marloie a rapidement compris qu’il y avait la place pour faire mal à une équipe de Meix obligée de remanier sa défense. Déjà privée de Blaise et Bechet, blessés, l’arrière-garde gaumaise a également dû composer sans Thomas Day, blessé la veille au mini-foot. À charge pour Puffet de prendre place dans l’axe à côté d’Evrard. Mais positionné assez haut sur le terrain, Meix a offert des boulevards à une équipe de Marloie qui n’en demandait pas tant et qui ne s’attendait pas spécialement à tomber face à un adversaire évoluant de la sorte. Devant après le but de Jacquemart, qui avait déjà eu deux belles opportunités un peu plus tôt, Marloie corse l’addition avant la pause. Et le score aurait encore pu être plus lourd si Gaziaux n’avait pas vu sa reprise passer à quelques centimètres du poteau ou si Brolet ne s’était pas couché sur un essai de Dehon. "Pour moi, nous avons livré une très belle première période au niveau des occasions. Mais pas encore dans le fond de jeu, avoue Frédéric Jacquemart. À la pause, cela peut être 5-0 et 7-0 à la fin du match. Je n’en veux pas à mes attaquants. Se créer des occasions, c’est déjà très bien."