Bleid, dans le dur, sauve sa place de leader

Bleid a remporté une victoire importante en allant s’imposer à Habay-la-Vieille. Le succès des Oranges (1-2) n’a pas été de tout repos. Les Verts ont ouvert le score par leur T1-joueur Gil Grevisse et menaient 1-0 lors du premier retour aux vestiaires. Les meilleures occasions ont été pour Habay dont une cinq étoiles que Cédric Devillet n’a pas réussi à concrétiser. La maturité des Pânis a fait la différence avec deux buts de l’excellent Lehyan Makaci. Dans ce qui commence à sentir la bataille pour le maintien, Tintifontaine et Meix-devant-Virton B ont remporté deux victoires essentielles en déplacement, respectivement à Arlon B (1-2) et Jamoigne (2-4).

Division 2B

Florenville perd encore deux points

Alors que les Florentins menaient 0-2 à Saint-Hubert, grâce à des roses de Collette et Blandin, les hommes de Morgan Matz, qui auraient dû obtenir un penalty à 0-1, ont été rejoints dans les derniers instants après un penalty (léger) transformé par Claude et un cafouillage ponctué par Marchal dans des arrêts de jeu interminables. Autre équipe accrochée, Ochamps, qui perd deux points face à Corbion (1-1). Libin, lui, réalise la belle opération en s’imposant 1-5 à Wellin grâce notamment à un quadruplé de Khelfi.

Division 2C

La tranche pour Nassogne, même à dix

Pourtant réduit à dix après dix minutes et l’exclusion de Pierre, Nassogne a largement défait Halthier (3-0) et remporte la première tranche. Harre-Manhay s’est encore imposé (1-4 à Roy, avec notamment deux penalties transformés par Roberty) et signe un 9 sur 9 depuis l’arrivée de Ludovic Lejeune aux commandes. On notera aussi que Petit-Han a pris son premier point en partageant l’enjeu avec Mageret, troisième du classement pourtant.

Division 3A

Les premiers dos à dos

Si Tinant a ouvert le score dès la minute initiale dans le choc des premiers, cela n’a pas empêché Sainte-Marie d’arracher un point à Ethe B et de garder le leadership, au terme d’une rencontre qui a été marquée par un arrêt de jeu d’un quart d’heure, l’éclairage ayant fait des siennes. Autelbas, large vainqueur de Signeulx (4-0) grâce à un triplé de Magnette, en profite pour revenir à trois unités de la tête du classement. Toernich, qui reçoit Rachecourt ce dimanche, devrait en profiter pour revenir à un point du leader.

Division 3B

Bouillon intraitable

Emmené par un tout bon Ampollini, auteur d’un doublé, Bouillon n’a laissé que des miettes à Habay-la-Vieille B (3-0). Par ailleurs, dans des rencontres qui ne laisseront pas un souvenir impérissable, Gérouville a pu profiter d’un doublé de Martin Georges pour vaincre Etalle (2-1) tandis que Léglise a émergé in extremis à Marbehan grâce à un but de Godenir, monté au jeu un peu plus tôt.

Division 3C

Sans surprise

Deux scores sans surprise hier. Libramont B est allé s’imposer 0-3 à Libin B qui ne compte toujours qu’un seul point. Tandis que Petitvoir a laminé Neuvillers B (7-1), un autre mal classé, dans un match où Hanchir, Deschamps et Lodriguez ont chacun signé un doublé.

Division 3D

Bomal nouveau leader

Les deux premiers, Bourdon et Bomal, s’affrontaient samedi soir. Après une prestation pleine face à des Bourdonnais à côté de leur sujet, Bomal prend la tête de la série. Auteur d’un doublé, sur penalty et d’une superbe Madjer, Cédric Polet a mis les siens à l’abri dans le premier acte (0-2). Au retour des vestiaires, peu à se mettre sous la dent avant le troisième but venu des pieds de Renard (69’, 0-3). Mis à part une tête sauvée sur la ligne de Moxhet en tout début de partie, les Verts n’ont pas été dangereux. Après huit journées, Bomal, toujours invaincu, compte un point d’avance sur trois équipes: Bourdon, Rendeux et Champlon. Les deux dernières citées l’ont emporté respectivement 0-3 à Mormont B et 4-0 face à Bande. Les Champlonnais comptent une rencontre de moins.

Division 3E

Doublé de Poitoux

Tandis que les équipes de tête seront en lice ce dimanche, avec notamment le derby Givry B – Compogne au menu, Bourcy a battu Sibret hier (2-1), grâce à un doublé de Poitoux et revient à deux longueurs de son adversaire du soir. Tandis que Witry et Montleban, d’une part, Salm et Halthier B, d’autre part, se quittaient dos à dos, l’autre succès du soir est revenu à Tavigny qui a pris la mesure de Vaux-Noville B (3-1), se hissant ainsi à la mi-tableau.