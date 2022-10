Éric Pierre, le président provincial, à l’instar des quelques centaines de spectateurs, mais aussi des 250 participants, est tombé sous le charme du cyclo-cross organisé pour la seconde année consécutive hier à Libramont.

Une fois de plus, l’équipe du CC Chevigny a démontré qu’elle est passée maître en la matière, réussissant surtout la gageure d’accueillir en une journée les habitués de deux challenges: le Bensberg liégeois et la Skoda Cross Cup grand-ducale.

Parmi les spectateurs, bon nombre de non initiés, ravis eux aussi. D’abord parce que depuis le site d’arrivée, ils ont vu sur l’essentiel du parcours. Ensuite parce que les compétitions se succèdent à un rythme soutenu. Pour certains, l’échauffement sur rouleau nécessite d’ailleurs plus de temps que la course en elle-même. "En règle générale, une demi-heure, glisse l’Athusien Geoffrey Rausch. C’est important de faire tourner les jambes, car dans un cyclo-cross, tout se joue souvent dès le départ. Et puis, hier, à Wuustwezel, les sensations n’étaient pas excellentes (NDLR: 18e sur 46) ."

Garnier intouchable

Le jeune Métallo rassure toutefois d’entrée ses supporteurs. Dans la course phare de la journée, il signe un sprint à la Arnaud De Lie pour se débarrasser de la meute. Pour l’essentiel du peloton, à la sortie du premier virage, la messe est déjà dite. Mais pas pour le Rochefortois Thomas Garnier. Dans un premier temps, celui qui défendra dès dimanche prochain son maillot de champion FCWB rapplique sur le leader du Chevigny. Garnier patientera jusqu’à la mi-course avant de porter l’estocade.

Toute l’attention du public se concentre alors sur deux duels: celui entre le Gembloutois Julien Kaise et Geoffrey Rausch pour le premier accessit ; l’autre entre Axel De Lie, qui dispute sa dernière course sous la tunique du Chevigny, et le Luxembourgeois Ken Conter. Logiquement, Geoffrey et Axel, qui ont tout donné, sont devancés sur la ligne, mais s’en tirent avec les honneurs. "J’ai sans doute perdu quelques plumes en durcissant la course dès le départ, mais c’était la bonne tactique, explique l’Athusien, premier espoir. Thomas Garnier est au-dessus du lot actuellement, mais en opérant directement la sélection, la gestion devenait plus aisée. Je voulais le podium. J’aurais pu revendiquer une marche supplémentaire si je n’avais pas couru samedi."

Le futur coureur de Lotto-Soudal savoure lui aussi. "Finalement, il ne m’a pas manqué grand-chose pour grimper sur le podium, dit-il. Mon retard n’a jamais atteint les dix secondes. J’aurais sans doute pu m’arracher davantage dans le final, mais je dois avouer que j’ai surtout voulu profiter au maximum des encouragements du public."

Dimanche prochain, Axel participera évidemment à la randonnée du frérot ; Geoffrey Rausch, lui, compte bien accrocher à tout le moins une médaille au championnat francophone, à Orp-le-Grand.