Wilfried Brica (Bovigny) évacué en hélicoptère

Le score indiquait 3 à 1 en faveur de Bovigny lorsque l’arbitre de la rencontre, Joseph Grooten, a sifflé les trois coups finaux. On jouait alors la 47eminute et les buts locaux avaient été inscrits par Clause, Lemaire et Brica. Ce dernier s’est alors démis l’épaule et après avoir fait venir l’ambulance, c’est l’hélicoptère qui s’est posé sur le terrain. Les trente minutes étaient passées et l’arbitre a arrêté la rencontre.