Trop peu inspirés ces Virtonais-là

Certes, on pourra toujours opter pour le verre à moitié plein et considérer qu’un partage face au second du classement ne constitue pas nécessairement une mauvaise opération, mais ce Lierse-là, peu inspiré et loin de justifier son statut de meilleure attaque de la division, était clairement à la portée d’un bon Virton.

La première de Guillaume

Privé d’Aguemon, blessé lors du dernier entraînement, Christian Bracconi avait opéré plusieurs modifications dans son onze de départ. Exit Spago, remplacé par Perri sur le flanc gauche d’un système en 5-3-2. Et introduction également de Guillaume – qui fêtait ainsi sa première titularisation en championnat – de Mabella et Allach en lieu et place de Paulet, Kilic et Kagé.

Ces choix n’ont pas porté leurs fruits. Certes, les Vert et Blanc n’ont pas abandonné la possession du ballon comme ils l’avaient fait face à Anderlecht, ils n’ont pas non plus concédé d’énormes occasions, mais leur progression offensive, surtout au premier acte, s’est avérée trop lente et stéréotypée. Doué, qui détenait clairement les clés du jeu dans ce schéma, a souvent et en vain cherché des solutions auprès d’équipiers dont le manque d’audace et la prudence excessive trahissaient sans doute un certain manque de confiance. Seuls quelques bons centres de Perri ont ainsi réellement perturbé l’arrière-garde des Jaune et Noir en première période.

Après le café, il a encore fallu attendre les entrées de Paulet et Kagé – sans que celles-ci soient pour autant fracassantes – pour voir un peu plus d’animation en zone de vérité. Tandis que Vincensini devait se contenter de parer quelques tentatives sans réel danger, Mabella se ménageait ainsi deux belles possibilités sans pouvoir en profiter (tir sur l’extérieur du piquet, puis face-à-face raté avec le gardien). Et dans le dernier quart d’heure, un essai en pivot d’Anne puis une reprise trop enlevée de celui-ci sur un bon service de l’ex-Lierrois Abdallah donnaient quelques frissons au portier lierrois, mais il était écrit que le marquoir resterait désespérément vierge.

Voilà donc les Virtonais nantis d’un 6e partage après neuf journées de compétition. Et cela avant d’aller rencontrer les espoirs du Standard qui viennent, eux, d’essuyer trois revers de rang.

VIRTON: Vincensini ; Cassaert, Droehnle, Khemais, Vinck, Perri ; Doué, Guillaume (53’, Paulet), Allach (53’, Kagé) ; Mabella (78’, Abdallah), Anne.

LIERSE: Delanghe ; Raemaekers, De Schrijver, Pupe, Laes, Walbrecq (46’, Libert) ; Van Acker, De Schryver, Schouterden (79’, Tarfi), Tabekou (79’, Vekemans) ; Rocha.

Arbitre: A. Letellier. Assistance: 1 250.

Cartes jaunes: Vinck, De Schryver.

Note du match: 5.