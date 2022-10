Une petite finale, oui. Si on décroche cette première tranche, notre saison sera déjà un peu réussie puisqu’on restera engagé, quoi qu’il arrive, dans la course à la montée jusqu’en fin de saison. On peut dire que ce match est un peu plus important que les autres.

Vous connaissez un peu ce surprenant leader de P1 qu’est Sart ?

Non. Je connais un peu Murtezi pour l’avoir déjà affronté en salle et Alex Skoba, qui est le petit frère d’un copain (Nicolas). C’est tout.

Oppagne est la dernière équipe invaincue en P1. Les Gaulois sont comblés, ou pas totalement ?

Je regrette un peu les deux points perdus sur le fil contre Chaumont au premier match. Mais à Assenois, on pouvait s’estimer heureux de repartir avec un point. Donc tout s’équilibre, nous sommes à notre place.

Gouvy a déjà perdu trois fois, Freylange à quatre reprises. Oppagne se pose-t-il, désormais, en candidat au titre ?

Personnellement, je faisais dès le départ de Longlier mon favori en P1 et je n’ai pas changé d’avis. Ce club travaille dans la continuité, avec un bon bloc et un bon coach. Et la continuité, c’est important. On ne construit pas une équipe du jour au lendemain, on en a encore la preuve avec Freylange. Idem pour Gouvy, qui a quand même pas mal remodelé son effectif. L’équipe qui m’a laissé la meilleure impression ? Je dirais Freylange, malgré tout. Cette équipe va bien finir par décoller, mais je pense qu’elle est un peu pénalisée par l’état de son terrain.

N’est-ce pas plus gai de jouer le titre en P1 que le maintien en D3, finalement ?

Il faut avouer que fêter des victoires jusqu’à 3 ou 4h du matin, cela fait du bien. On a retrouvé de la sérénité, de la confiance, du plaisir à se rendre à l’entraînement. Et tout cela fait que l’on joue mieux au foot le week-end. Ce retour en P1 permet aussi aux plus jeunes de s’aguerrir sans trop de pression. Mais le but, au final, est de reconstruire quelque chose de solide en vue de retrouver la D3.