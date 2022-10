Les Chestrolais restent sur une excellente fin de match, face à Donza (90-92) le week-end dernier. De son côté, Waregem a pris une claque à Royal IV (82-60). Les Flandriens ont entamé le championnat par une victoire à Merelbeke (65-85), puis ils ont enchaîné deux défaites, à Ypres (75-69) et à Royal IV. Ils ont donc le même bilan que Neufchâteau après trois matches.

Marc Hawley a vu une vidéo de la défaite de Waregem à Ypres. "Ils sont très grands, très costauds, dit-il. Il y a un pivot de 2,13 m, mais qui ne joue pas énormément, et plusieurs joueurs mesurent plus de 2 m, y compris les ailiers. C’est une équipe très physique, qui shoote bien. Leur meilleur élément, c’est un poste 4/5, un double-mètre costaud, qui shoote à trois points. Leur distributeur organise bien le jeu. Et il y a aussi De Lepeleire, qui a beaucoup d’expérience et qui est très fort défensivement. Ils ont un Américain, Bullock, qui fait plus de 2 m et qui a 110 kg de muscles. Il joue au n° 3, 4 ou 5. Mais je pense qu’il est blessé. Deux joueurs importants n’ont pas joué la semaine dernière."

Premier à domicile

Ce samedi, il s’agira du premier match à domicile pour Waregem. Nul doute que Neufchâteau va être attendu. "Ils auront envie de corriger le tir, par rapport à leur défaite à Royal IV, c’est sûr, poursuit le coach du BCCA. Nous avons les mêmes résultats qu’eux. On a aussi gagné à Merelbeke. Ils vont se méfier. Après notre résultat contre Donza, les équipes vont faire attention à nous. Et on n’a pas été ridicule non plus contre Ypres."

Neufchâteau sera privé de Simon Hissette, qui pouvait apporter un peu de résistance physique sous l’anneau. Voilà qui n’arrange évidemment pas les Ardennais.

Deneve, Mathis Bizimana, Geubel et Démoulin vont devoir jouer des coudes dans la raquette. Et faire parler leur vitesse. Sur ce point-là, au moins, le BCCA aura l’avantage. "C’est là où on doit en profiter, glisse Marc Hawley. Nos intérieurs vont devoir courir. Et essayer de leur provoquer des fautes. Ce sera compliqué dans le jeu intérieur. Parce que c’est l’option n° 1 de Waregem, que ce soit sur les pivots ou les ailiers. Mais c’est comme cela, on le savait. On doit continuer de jouer comme on joue et être agressif, avec de l’aide défensive. Je reste confiant. "